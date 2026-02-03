FAŁSZ

"Tak działa system". Co łączy Jeffreya Epsteina i burmistrza Nowego Jorku

3 lutego 2026, 20:18
Jakub Zulczyk
Konkret24
To między innymi dzięki Jeffreyowi Epsteinowi obecny burmistrz Nowego Jorku zrobił karierę polityczną. Tak twierdzą internauci, którzy publikują fotografię, na której obok nieżyjącego przestępcy seksualnego jest jeszcze Bill Gates i Bill Clinton. To zdjęcie niewiele ma wspólnego z rzeczywistością.

Do zdjęcia, które wygląda jakby zrobiono je na ulicy lub w ruchliwym pasażu, pozuje siedem osób - sześcioro dorosłych i jeden nastolatek. Cześć z nich łatwo można rozpoznać, są to publicznie znane osoby. Od lewej stoją: Ghislaine Maxwell (celebrytka), Jeffrey Epstein (finansista), Bill Clinton (prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1993-2001), Bill Gates (były prezes Microsoftu) oraz Jeff Bezos (dyrektor generalny Amazona). Z przodu stoi chłopiec, ubrany w czarną bluzę, ma torbę na ramieniu, wygląda na najwyżej kilkanaście lat. Obok niego stoi kobieta w czerwonym stroju, obejmuje go. Wyglądają jak matka z synem.

"Ten chłopiec to aktualny burmistrz Nowego Jorku - Zohran Mamdani. Teraz wiemy, dlaczego został burmistrzem i kto mu pomagał" - napisała we wpisie na X 1 lutego 2026 roku Balli Marzec, prezeska Stowarzyszenia "Wspólnota Kazachska", sama się określa jako "dziennikarka" i "Lider Opozycji Kazachstanu za granicą" (pisownia oryginalna). Do wpisu dołączyła omawianą fotografię. Według Marzec nastolatek to obecny (od 1 stycznia 2026 roku) burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani. Stojącą obok kobietą byłaby więc jego matka, reżyserka Mira Nair. Marzec sugeruje więc, że dzięki pozostawaniu w kręgu towarzyskim Epsteina (i innych widocznych na zajęciu osób) Mamdani zrobił karierę polityczną. Marzec nie przedstawiła jednak żadnych dowodów potwierdzających autentyczność zdjęcia, okoliczności, w jakich miało zostać zrobione. Nie przedstawiła żadnych wyjaśnień dotyczących sugerowanych powiązań. W ciągu jednego dnia wpis Marzec zobaczyło ponad 100 tys. osób.

Balli Marzec o Zohranie Mamdanim i Jeffrey'u EpsteinieX.com

 

Niektórzy komentujący uwierzyli w przekaz Marzec. "Grubo..."; "K**** klub kanibali satanistow. Jeb*** kabaliści" (cenzura od redakcji); "Tak działa system"; "Polityka amerykańska to jedno wielkie bagno. Gorzej niż u nas bo tam dochodzą jeszcze dodatkowo grube mld $, których u nas z wiadomych powodów w polityce akurat nie ma" - pisali. Więcej było jednak głosów sceptycznych: "Pachnie ai na 100 km"; "To zdjęcie wygenerowane przez AI. Widać do czego się musi autor posuwać bo nie jest w stanie nic realnego znaleźć na Mamdaniego", "to AI slop" - pisali.

Inny użytkownik, który zamieścił na X to samo zdjęcie, napisał: "Ten chłopiec to aktualny burmistrz Nowego Jorku - Zohran Mamdani. Wygląda na to, że od najmłodszych lat obracał się w doborowym towarzystwie, aby potem zupełnie 'przypadkiem' trafił tam, gdzie jest teraz". Zdjęcie znajdujemy też na Facebooku.

Mamdani i EpsteinX.com

Fotografia zaczęła krążyć po tym, jak w piątek 30 stycznia 2026 roku amerykański Departament Sprawiedliwości ujawnił ostatnią część dokumentów dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. To ponad trzy miliony stron dokumentów, w tym około 180 tysięcy zdjęć oraz dwa tysiące nagrań wideo. Dotyczą miliardera, przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. To największa jak dotąd transza. Ujawnienie nakazał w zeszłym roku Kongres USA.

Co tam znajdujemy? Jak opisywała Monika Winiarska w portalu tvn24.pl: "Między innymi dokumenty śledcze, szczegółowe informacje dotyczące pobytu Jeffreya Epsteina w więzieniu (w tym opinię psychologiczną, czy nagranie z celi), a także okoliczności jego śmierci w trakcie odbywania kary. Są również zapisy śledztwa w sprawie Ghislaine Maxwell - wieloletniej partnerki i współpracowniczki Epsteina, skazanej na 20 lat więzienia za pomoc w handlu nieletnimi dziewczętami. A także obszerna korespondencja mailowa pomiędzy Epsteinem a jego wpływowymi znajomymi".

Czy obecnego burmistrza Nowego Jorku można połączyć z Jeffreyem Epsteinem, tak jak sugeruje to krążące zdjęcie i towarzyszy mu przekaz? I czy tę fotografię znajdziemy w aktach udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości? Wyjaśniamy.

Za wszystkim stoi konto parodystyczne

Wyjaśnieniem tego, co stoi za krążącą fotografią zajął się Shayan Sardarizadeh, dziennikarz zespołu BBC Verify, specjalizujący się w fact-checkingu.

Sardarizadeh opisał, że w ujawnionych przez Departament Sprawiedliwości aktach znajduje się jeden dokument - mail - w którym jest odwołanie do Miry Nair, matki Zohrana Mamdaniego. W mailu opisano, że w 2009 roku Nair pojawiła się na przyjęciu po premierze jej filmu "Amelia" (polski tytuł "Amelia Earhart"). Przyjęcie organizowała w swoim domu Ghislaine Maxwell. Na imprezie byli też Bill Clinton, Jeff Bezos i inni celebryci.

Na podstawie tego maila osoba lub osoby prowadzące konto DumbFckFinder na X, które zamieszcza różne prześmiewcze treści i otwarcie deklaruje, że jest to "konto parodystyczne", a jego celem jest "uwalnianie Ameryki od głupoty" przy pomocy materiałów stworzonych za pomocą sztucznej inteligencji. Nie inaczej było i tym razem - przy pomocy AI stworzono fotografię. Podpisano ją: "Sztuczka, dzięki której możesz zostać odnoszącym sukcesy politykiem w Ameryce". Dodatkowo autorzy umieścili na zdjęciu skrót "DFF", którym oznaczają wszystkie swoje materiały.

Wtedy inny użytkownik zapytał Groka, sztuczną inteligencję połączoną z X, czy to zdjęcie jest prawdziwe, a Grok potwierdził - uznał, że na zdjęciu są widoczni Zohran Mamdani i jego matka Mira Nair. Powołał się przy tym na doniesienia "Newsweeka", "News York Post", "Gulf News".

Tę odpowiedź Groka podchwycili i uznali za prawdziwą inni internauci, zaczęli ją udostępniać. Wśród nich był Alex Jones, autor teorii spisowych, powiązany z radykalną prawicą, twórca serwisu Infowars.

Jones i inni uznali, że wygenerowane zdjęcie jest wystarczającym dowodem na to, że burmistrz Nowego Jorku jest powiązany z seksualną aferą Epsteina. Jones napisał: "Globalna bomba! Internet eksplodował po ujawnieniu nowych akt dotyczących Epsteina, które bezpośrednio łączą burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego oraz jego matkę z Jeffreyem Epsteinem, Billem Gatesem, Billem Clintonem, Ghislaine Maxwell i innymi. Obecnie wszczęto dochodzenie w sprawie doniesień, według których Mamdani może być nieślubnym synem Epsteina, który miał rzekomo prowadzić tajne masowe programy rozrodu w celu ponownego zaludnienia Ziemi ludźmi obdarzonymi jego 'genialnym umysłem'".

Jones przez lata utrzymywał, że masakra w szkole podstawowej Sandy Hook w 2012 roku - w której sprawca zamordował 26 osób, w tym 20 dzieci - była sfingowana, by odebrać Amerykanom prawa do posiadania broni, a rodzice dzieci byli wynajętymi aktorami. W wyniku głoszonych kłamstw rodzice byli wielokrotnie nękani i zastraszani przez zwolenników teorii. Jones w 2022 roku przegrał proces za pomówienie rodzin ofiar masakry w szkole. Musi zapłacić blisko miliard dolarów odszkodowania.

Narzędzie do weryfikowania treści AI Hive Moderation oceniło, że istnieje 97,5 proc. szans, że zdjęcie powstało za pomocą sztucznej inteligencji.

Narzędzie Hive Moderation wskazuje z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że fotografia jest wytworzona przez sztuczną inteligencjęHive Moderation

Sprawę krążącego zdjęcia zajęło się również liczne serwisy fact-checkingowe: Wral News, hiszpańska Maltida czy France24.

