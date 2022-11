Elon Musk zwolnił menedżerkę Twittera podczas wywiadu w studiu na żywo? Tak nie było

Miliony odsłon w internecie ma nagranie pokazujące rzekomo, jak nowy właściciel Twittera Elon Musk zwalnia szefową do spraw prawnych platformy podczas internetowego wywiadu na żywo. Film nie jest jednak prawdziwy. Dotarliśmy do autora materiału.

Elon Musk zaraz po tym, jak został szefem Twittera, miał zwolnić podczas wywiadu na żywo będącą wraz z nim w studiu Vijayę Gadde, która stała na czele działu prawnego firmy. Taki przekaz zaczął być rozpowszechniany w mediach społecznościowych pod koniec października - także w Polsce. Internauci dołączali do postów krótkie, 19-sekundowe wideo, które ma być fragmentem podcastu Joe Rogana "Joe Rogan Experience". Nagranie jest dynamicznie zmontowane: wiele krótkich ujęć, dużo zbliżeń. Na tym filmie widać, jak będąca w studiu Gadde mówi: "Naprawdę myślę, że zawiedliśmy w kilku obszarach. Przyznaję to". Na to miał odpowiedzieć siedzący obok Elon Musk (wcześniej pokazano jego zafrasowaną twarz): "Porażki prowadzą do srogiej kary. Jesteś zwolniona". Na twarzach obecnych w studiu widać konsternację, patrzą po sobie z niedowierzaniem i zakłopotaniem. Potem oglądamy puste krzesło - prawniczka miała opuścić studio.

FAŁSZ

Internauci komentują: Gadde "zwolniona podczas emitowanego na żywo wywiadu"

Wideo stało się popularne w sieci, jest komentowane w różnych językach, m.in. po angielsku, portugalsku, arabsku, włosku, turecku. "Moment, gdy podczas audycji radiowej na żywo @elonmusk zwolnił Vijayę Gaddę, generalną radczynię prawną Twittera"; "Vijaya Gadde została zwolniona podczas emitowanego na żywo wywiadu" - to przykładowe zagraniczne komentarze, jakie znaleźliśmy (tłum. red.). "Elon Musk wyrzucił szefową cenzury Vijaya Gadde On Air. No to wstała i poszła... Nowe porządki w firmie"; "Elon Musk zaprosił szefową wydziału cenzury Twittera do transmisji na żywo i zwolnił ją też na żywo"; "A gdzie związki zawodowe?!!" - brzmiały komentarze na polskim Twitterze (pisownia postów oryginalna).

Sprawdziliśmy, czy pokazana w filmie scena jest prawdziwa.

Montaż co najmniej dwóch wywiadów

Uważany za najbogatszego człowieka świata Elon Musk pod koniec października sfinalizował kupno Twittera. Kwota transakcji miała wynieść 44 mld dolarów. Według agencji Reutersa i zagranicznych mediów, nowe porządki w firmie Musk zaczął od zwolnienia czołowych menedżerów, którzy według niego wcześniej wprowadzili go w błąd co do liczby kont spamowych na platformie. Pracę stracili m.in. szef platformy Parag Agrawal, dyrektor finansowy Ned Segal i szefowa do spraw prawnych Vijaya Gadda. Według źródeł Reutersa zarówno Agrawal, jak i Segal znajdowali się w siedzibie Twittera w San Francisco w momencie finalizowania umowy, po czym zostali wyprowadzeni z siedziby firmy. Lecz Gadde - szefowa polityki prawnej, zaufania i bezpieczeństwa w Twitterze, zwana przez niektórych "główną cenzorką" - nie została zwolniona w studiu nagraniowym.

Jak sprawdziliśmy, film rozpowszechniany przez internautów nie jest autentyczny. W studiu u Rogana nigdy nie było jednocześnie Gadde i Muska - ich wypowiedzi pochodzą z różnych odcinków podcastu "Joe Rogan Experience". Wskazują na to ubiór rozmówców, scenografia i elementy w studiu, które porównaliśmy.

7 września 2018 roku opublikowano w sieci rozmowę z Elonem Muskiem. 5 marca 2019 roku opublikowano odcinek, którego gośćmi byli Vijaya Gadde i ówczesny szef Twittera Jack Dorsey.

PRAWDA Wideo jest montażem co najmniej dwóch odcinków popularnego w USA podcastu YouTube

6,5 mln odsłon materiału. Autor montażu przyznaje: "to parodia"

Na rozpowszechnianym przez internautów wideo w górnym lewym rogu jest nazwa @damonimani - jakoby źródła/autora. Jak sprawdziliśmy, Damon Inami to mieszkający w Danii irański komik, aktywny w mediach społecznościowych twórca internetowy. Rozpowszechniany materiał z Muskiem i Gadde znaleźliśmy na jego profilach. Największym zainteresowaniem cieszył się na jego koncie na Twitterze - ma tam 6,5 mln odsłon, niemal 170 tys. polubień i prawie 29 tys. retweetów. Inami opatrzył filmik komentarzem: "Wideo: Elon Musk zwolnił na żywo szefową cenzury Twittera" (tłum. red.). Po siedmiu minutach w kolejnym wpisie poinformował jednak, że wideo to parodia.

Przejrzeliśmy internetową twórczość komika. Na jego profilach pojawiały się różne podobne materiały, np. wideo, na którym ma być widać, jak Joe Biden i Barrack Obama przeszkadzają sobie podczas przemówień, czy nagranie z debaty prezydenckiej, podczas której miało zabraknąć Joe Bidena - był tylko Donald Trump. Sądząc po publikowanych przez Inamiego treściach, można domniemywać, że rzeczywiście jest autorem materiału z Muskiem i Gadde. Zapytaliśmy go o to - Imani potwierdził, wyjaśniając, że filmik jest parodią.

Podsumowując: Elon Musk rzeczywiście pod koniec października 2022 roku zwolnił Vijayę Gadde - ale nie podczas emitowanego na żywo internetowego wywiadu. Popularny filmik jest montażem co najmniej dwóch archiwalnych odcinków amerykańskiego podcastu nakręconych przed przejęciem Twittera przez Muska.

Autor:Jan Kunert

Źródło: Konkret24