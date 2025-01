Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Nagranie rozpowszechniali także polscy internauci. ''Kot zbił łapką drona z kursu. To najprawdopodobniej ukraiński dron podczas ćwiczeń'' - podpisał 3 stycznia film jeden z nich. Post wyświetlono już ponad 30 tys. razy. ''Futrzana obrona powietrzna działa: Kot zestrzelił ukraińskiego drona w DRL'' - napisał inny (DRL to Doniecka Republika Ludowa - red.; pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Jednak polskich wpisów z tym nagraniem było więcej. Jeden z najpopularniejszych zdobył ponad 28 tys. wyświetleń. ''Ruski kot strącił drona łapą'' - napisał autor. A inny użytkownicy X komentowali: ''Nawet ukraińskie tak nie umieją!''; ''Miał szczęście, że nie eksplodował''. Natomiast jeden z nich zauważył, że dron, o którym mowa nie służy do celów militarnych. ''Zwykły dron .... bez ładunków domowy z d*** kontekst'' - napisał (cenzura od redakcji).

Jednak - wbrew temu co napisał anglojęzyczny internauta - to nie lot militarnego drona kamikadze widzimy. Wyjaśniamy.

Dron, ale nie militarny

Jednak lecący sprzęt, który nagrał kota, mimo że jest dronem, nie ma przeznaczania bojowego. Jak napisaliśmy wyżej - na dole ekranu widać nazwę modelu. Jest to dron Meteor75 Pro, wyprodukowany przez firmę Beta FPV. Waży 30,5 g, a bateria pozwala na 6,5 minuty lotu. Przeznaczony jest on głównie do filmowania i akrobacji, nie zaś - w przeciwieństwie do dużo większych i cięższych dronów kamikadze - celów wojennych. Nagranie jest więc efektowne, ale historia, z którą przedostało się do zagranicznego internetu - nie do końca prawdziwa. Drony Meteor75 Pro nie są bowiem wyposażone w żadne materiały wybuchowe, takich materiałów (np. granatów) nie można pod nie podczepić.