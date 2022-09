Dworczyk o pomocy UE dla Ukrainy: "do tej pory środki te nie zostały uruchomione". To nieprawda

Dzień później w wywiadzie dla Polskiego Radia minister Michał Dworczyk także mówił o finansowej pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy. "Dziewięć miliardów euro, które było jeszcze w czerwcu obiecane jako pomoc dla Ukrainy przez Unię Europejską, do tej pory te środki nie zostały uruchomione . W związku z tym rzeczywiście musimy, i tak robimy jako Polska i inne kraje, które rozumieją sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej, mobilizować kraje zachodniej Europy do realnego wsparcia Ukrainy" - oświadczył szef KPRM.

Podczas wizyty w Paryżu 29 sierpnia Mateusz Morawiecki prosił prezydenta Francji Emanuela Macrona "o jak najpilniejsze dostawy broni, o wzmocnienie finansowego wsparcia dla Ukrainy". Na spotkaniu z dziennikarzami po rozmowach w Pałacu Elizejskim mówił, że Rada Europejska w czerwcu zatwierdziła dziewięć miliardów euro pomocy dla Ukrainy. "Mówiłem o tym wtedy, ale cały czas Ukraina czeka na przelewy finansowe, czyli na to wsparcie finansowe, by ono się zmaterializowało" - stwierdził szef rządu.

Tymczasem 1 sierpnia Komisja Europejska poinformowała o wypłacie miliarda euro pomocy finansowej dla Ukrainy.

Pożyczki dla Ukrainy

Przygotowania do udzielenia przez Unię Europejską takiej pomocy finansowej Ukrainie trwały od wiosny. W komunikacie z 18 maja Komisja Europejska stwierdziła, że obecnie "ukraiński rząd ma nadal znaczne potrzeby finansowe" a "zaspokojenie tych potrzeb będzie wymagało wspólnych wysiłków międzynarodowych, w ramach których Unia będzie gotowa do odegrania swojej roli. Ze swojej strony Komisja przewiduje w związku z powyższym złożenie wniosku w sprawie przydzielenia Ukrainie w 2022 roku nowej wyjątkowej pomocy makrofinansowej w formie pożyczek w wysokości do 9 mld euro".

Na szczycie Unii Europejskiej 24 czerwca prezydenci i premierzy 27 krajów "podkreślili, że UE pozostaje głęboko zaangażowana w zapewnianie Ukrainie dalszego wsparcia wojskowego, by pomóc temu krajowi w wykonywaniu jego niezbywalnego prawa do samoobrony w obliczu rosyjskiej agresji oraz w obronie jego integralności terytorialnej i suwerenności. W tym celu wezwali Radę do szybkich działań służących dalszemu zwiększeniu tego wsparcia".