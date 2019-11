Jolanta Kwaśniewska wystartuje w wyborach prezydenckich? To fake news

Wpis z konta, na którym widoczna jest nazwa "Jolanta Kwaśniewska" oraz zdjęcie byłej pierwszej damy, polubiono z 370 kont na Twitterze. Podano go dalej z ponad 100 kont, zamieszczono pod nim ponad 200 komentarzy. Jak pokazuje narzędzie Crowdtangle, zasięg wpisu był jednak jeszcze większy i mógł on dotrzeć nawet do 70 tys. użytkowników Twittera i Facebooka.