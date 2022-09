Minister Przydacz: inne kraje pieniędzy z Funduszu Odbudowy "aż tak bardzo nie dostają". To nieprawda

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz w "Porannej rozmowie" w RMF FM 26 września został zapytany, kiedy unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy - czyli polskiej części Funduszu Odbudowy - mogą trafić do Polski. Odpowiedział: "Jeżeli PiS wygra w przyszłych wyborach (październik 2023 - red.), to jestem przekonany, że te pieniądze będą, bo wtedy skończy się ten straszak czy chęć wpływu Ursuli von der Leyen czy Berlina na politykę polską. Więc po wyborach tak czy siak te pieniądze będą".

Na to prowadzący rozmowę Robert Mazurek dopytał: "Po wyborach? Inne kraje dostają już od dawna, a my będziemy czekali?". Wtedy wiceminister Przydacz stwierdził: "No nie, inne kraje jeszcze aż tak bardzo nie dostają. Zaliczki chyba dostały trzy czy cztery państwa, także ten proces dopiero rusza". Potem dodał jeszcze, że "będziemy się starać, żeby to (wypłaty - red.) było szybciej, ale to nie od nas zależy, to Komisja Europejska blokuje te pieniądze".