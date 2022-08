Morawiecki: Polska dostanie "120-130 miliardów złotych" z KPO. Według dokumentów - więcej

Premier Mateusz Morawiecki 26 sierpnia w programie "Gość Wiadomości" w TVP 1/ TVP Info został zapytany o to, kiedy do Polski popłyną pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. "Patrzę na to jako na całą pulę środków unijnych. (...) KPO to 120–130 miliardów złotych, zaokrąglając. Jak podzielimy to na sześć lat, to okrągło wychodzi dwadzieścia miliardów złotych rocznie. To nie jest naprawdę coś, co zmienia zasadniczo sytuację gospodarczą czy sytuację finansową Polski" - odparł premier.

"Dwa miesiące temu zatwierdziliśmy drugą transzę programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Tam było blisko 30 miliardów z naszych budżetowych pieniędzy, czyli pokazujemy na zdolności finansowe Polski dużo większe niż Krajowy Program Odbudowy" - dodał Morawiecki. Przyznał jednak, że pieniądze z KPO by się przydały. "Jest dużo ważniejsza część środków unijnych. To są z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, fundusze rolnicze. To jest to ponad 550 mln zł. I tutaj któreś z tych pieniędzy (...) przypłyną do nas (...) na przełomie tego i kolejnego roku. One są potrzebne" - powiedział.

Tylko że z dokumentów nie wynika, iż Polska może liczyć tylko na 120-130 mld zł w ramach KPO. Wyjaśniamy.