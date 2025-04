Biejat: "Powiedział pan państwa-miasta, więc..."

Fragment pochodzi z początku wywiadu. Prowadzący go Krzysztof Stanowski, który sam kandyduje w wyborach prezydenckich, stwierdził, że "ciągnie się za panią ten nieszczęsny wywiad z Radia Zet", nawiązując do rozmowy z 2021 roku, w której Magdalena Biejat nie chciała odpowiedzieć na pytanie o sąsiadów Polski, tłumacząc, że "to jest sprowadzanie tej dyskusji do absurdu". Dlatego Stanowski powiedział: "Jak pojawiają się hejterzy, no to mówią: a, to ta, co nie wie, z kim sąsiaduje Polska".