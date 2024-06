Premier Donald Tusk rzekomo "potwierdził plan przymusowej relokacji imigrantów do domów Polaków"? Taki przekaz - ze wskazaniem na źródło w wywiadzie sprzed kilku lat - rozpowszechniany jest w sieci. To dezinformacja.

17 czerwca jeden z użytkowników serwisu X opublikował zrzut ekranu, na którym czytamy (zachowujemy oryginalną pisownię): 'Każdy Obywatel Polski powinien się o tym dowiedzieć!!! Donald Tusk wywiadzie dla portalu europejskiego właśnie potwierdził plan przymusowej relokacji imigrantów do DOMÓW POLAKÓW!!! " Oczywiście że relokacja uchodźców się wydarzy. To co rząd PIS robił przez ostatnie 8 lat to tragedia na skalę Europy i każdy z nich będzie surowo ukarany, natomiast imigrantów będzie miał OBOWIĄZEK przyjąć każdy POLAK do swojego DOMU i tutaj proszę Pana nie będzie DYSKUSJI. Oni potrzebują (imigranci) tego domu bardziej niż większość POLAKÓW". Dołączone zostało zdjęcie Donalda Tuska, który udzielał wywiadu Grzegorzowi Kajdanowiczowi z "Faktów" TVN.

Wpis z serwisu X z 17 czerwca 2024 roku. Wpisów z tym przekazem było bardzo dużo na Facebooku. X.com

Post do 28 czerwca wyświetlono ponad 3,5 tys. razy, udostępniło ponad 100 razy. Duża część komentujących wątpiła jednak w ten przekaz. "No... pisać każdy może"; "Można linka, ciężko w to uwierzyć"; "Czy ten wywiad jest prawdziwy? Czy to fejk?"; "Jakies zrodlo?"; "Do tego jednak potrzebujemy Linka albo informacji gdzie można przeczytać. Trudno uwierzyć" - pytali (pisownia oryginalna).

Treść tego przekazu niosła się przez ponad tydzień, szczególnie na wielu grupach na Facebooku, gdzie wywołał dyskusję. Znaleźliśmy kilkadziesiąt kopii tego screena. "Swinia ,bedzie mi rzadzil w moim domu ? Nigdy ,po trupach"; "Kłamca rudy"; "Niech bierze ich do siebie"; "My mu też zrobimy przymusowy wypad!"; "Niech on sobie pod swoim.domem.rozstawi dla nich namiot łajza" - komentowano.

Wpisy z Facebooka z 19, 24, 25 i 26 czerwca. Facebook.com

Jaki wywiad wskazują internauci i czy rzeczywiście takie słowa obecnego szefa rządu w nim padły? Sprawdziliśmy.

Wywiad z 2019 roku. O czym mówił Tusk?

Rozmowa, którą widać na zrzutach ekranu została wyemitowana 30 sierpnia 2019 roku w "Faktach po Faktach" w TVN24. Dziennikarz "Faktów" TVN Grzegorz Kajdanowicz rozmawiał z Donaldem Tuskiem, pełniącym wtedy funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Wywiad odbył się w Brukseli (jego całość można obejrzeć w serwisie TVN24 GO, a w portalu tvn24.pl dostępna jest relacja tekstowa), a niżej widać zdjęcie, które - w słabszej jakości - zostało użyte we wpisach internautów.

Donald Tusk w "Faktach po Faktach". Zdjęcie z 30 sierpnia 2019 roku. TVN24

Nie znaleźliśmy w sieci śladów wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który miał - jak sugerują internauci - potwierdzić "plan przymusowej relokacji imigrantów do domów Polaków". Ostatnie komunikaty ze strony rządowej wskazują, że Tusk "zapewnił, że Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji migrantów, pomimo przyjęcia przez Parlament Europejski paktu migracyjnego".

Ta fałszywa informacja to tylko jedna z wielu tego typu, która pojawiła się w ostatnim czasie w polskim internecie. Manipulacje skupione wokół migrantów wzmogły się szczególnie po przyjęciu w maju przez Radę Unii Europejskiej paktu migracyjnego (ma wejść w życie dopiero w 2026 roku).

Źródło: Konkret24