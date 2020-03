Odwołane imprezy masowe - czyli jakie?

Na art. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych powołał się we wtorek premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając decyzję o odwołaniu w kraju wszystkich imprez masowych. "Obserwując wszystko wokół i czytając zalecenia WHO, a także w dyskusjach z naszymi partnerami podejmujemy decyzje, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczanie jego skutków społecznych, przede wszystkim dla zdrowia społecznego. Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych, których szczegółowa definicja znajduje się w ustawie - powiedział na specjalnej konferencji prasowej.

- W Polsce imprezę masową definiuje się poprzez określoną w ustawie liczbę udostępnianych przez organizatora miejsc dla publiczności. W przypadku stadionów i terenów otwartych jest to tysiąc miejsc, w przypadku zamkniętych pomieszczeń i imprez kulturalno-rozrywkowych - pięćset miejsc, a sportowych - trzysta - mówi Konkret24 Marcin Samsel, ekspert do spraw bezpieczeństwa.

Przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie stosuje się także do tych imprez masowych, które są organizowane na terenach zamkniętych, zarządzanych przez jednostki podległe ministrom obrony, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, edukacji i szkolnictwa wyższego.

- Piknik szkolny nie jest imprezą masową. Od dyrekcji szkoły lub rodziców zależy, czy daną imprezę odwołać, czy nie - mówi dr Mariusz Sokołowski. - Wycieczka szkolna czy impreza kościelna - przy okazji każdej z nich trzeba liczyć na zdroworozsądkowe podejście organizatorów. Proszę zwrócić uwagę na potencjalne ryzyka związane z przebywaniem wielu ludzi w jednym miejscu. Spotkania ludzi w kościele, seanse w kinie czy spektakle teatralne – ich organizatorzy będą musieli podjąć decyzję o tym, czy ich organizowanie nie zagraża bezpieczeństwu uczestników - podkreśla.

- Niektórzy patrzą na Włochy: dlaczego akurat tam wirus się rozwinął. Być może jedną z przyczyn jest to, że takiego zakazu wcześniej tam nie wprowadzono - dodaje dr Sokołowski. - Imprezy masowe są doskonałym miejscem do rozprzestrzeniania się wirusów. Państwo podejmuje decyzję o odwołaniu imprez z uwagi na bezpieczeństwo, które stawia wyżej niż prawo do rozrywki czy uczestnictwa w imprezie sportowej. Wydaje się to krokiem zasadnym - uważa.