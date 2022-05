W Gdańsku zmienili ulicę Bohaterów Westerplatte na Bohaterów Azowstalu? To podwójny fałsz

Radni wolnego miasta Gdańsk to największa bandyterka. Stosunkiem 24-10 przegłosowali nazwę ulicy z Bohaterów Westerplatte na Bohaterów Azowstalu" - napisał 30 maja jeden z użytkowników Twittera. Jako dowód załączył zdjęcie, na którym widać znak i tablicę z napisem "ul. Bohaterów Azovstalu". Nazwa odwołuje się do ukraińskiego kombinatu metalurgicznego w Mariupolu, który przez ponad 80 dni był broniony przed rosyjskimi wojskami przez połączone siły 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej i pułk Azow. W połowie maja podjęto decyzję o zakończeniu obrony; obrońcy oddali się do rosyjskiej niewoli.

Ponieważ członkowie pułku Azow są przedstawiani przez rosyjską propagandę jako naziści, niektórzy z komentujących informację o zmianie nazwy ulicy, wierząc w nią, nie kryli oburzenia. "Proponuję jeszcze murale na budynkach... 'obrońców' że swastykami"; "Trzeba było od razu zrobić ulice Nazistowską"; "To potwierdzenie, że radni Gdańska w większości popierają faszyzm i są zdrajcami Polski" - pisali (pisownia postów oryginalna).