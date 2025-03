"Grób ojca Adama Bodnara"? Minister wyjaśnia

W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych udostępniano zdjęcie nagrobka z nazwiskiem "Bodnar", wcześniej to samo zdjęcie krążyło w sieci w połowie grudnia 2024 roku. Nad nazwiskiem umieszczono trójząb - państwowy symbol Ukrainy utożsamiany często w Polsce z organizacją OUN-UPA, która również stosowała go w swojej stylistyce. To jej członkowie byli odpowiedzialni za ludobójstwo Polaków na Wołyniu w latach 1943-1944. Obok trójzębu widać czarny krzyż - również ważny ukraiński symbol używany m.in. przez Siły Zbrojne Ukrainy, ale kojarzący się jednocześnie z symboliką wojsk niemieckich z czasów II wojny światowej.

Zdaniem niektórych internautów, którzy udostępniali to zdjęcie, to grób ojca obecnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. "Grób ojca Adama Bodnara, obecnego polskiego (?) ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego" - pisano już w grudniu 2024 roku w serwisie X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Dodatkowo w lutym 2025 roku zdjęcie nagrobka udostępniano wraz z numerem akt Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie dotyczących Michała Bodnara. W dokumentach zapisano, że w 1947 roku Sąd Wojskowy Grupy Operacyjnej "Wisła" skazał mężczyznę o tym imieniu i nazwisku "za dostarczanie żywności, udzielanie informacji UPA". Jeden z użytkowników serwisu X opublikował więc zdjęcie nagrobka i napisał: "Tylko pytam. Zbieżność nazwiska na tym nagrobku jest przypadkowa? Druga sprawa. Adam Bodnar to syn Michała Bodnara (Ukraińca, który został przesiedlony do Polski; akcja Wisła). Dalej na stronie IPN, znalazłem Akta sprawy przeciwko Michał Bodnar s. Iwana. Bodnar Michał s. Iwana: skazany za dostarczanie żywności, udzielanie informacji UPA". Wpisów ze zdjęciem w sieci było znacznie więcej: kilkukrotnie udostępniano je np. w grudniu 2024 roku na anonimowych kontach na Facebooku.

Bodnar o zdjęciu: bzdura

Najpierw kwestia nagrobka: nie należy on do ojca Adama Bodnara, ponieważ pochowany mężczyzna nazywał się Mykola Bodnar, podczas gdy ojciec ministra sprawiedliwości miał na imię Michał. Imiona rodziców są podane m.in. na stronie IPN poświęconej Adamowi Bodnarowi jako osobie publicznej. Sam minister potwierdził to w wiadomości przesłanej Konkret24. Na pytanie, czy nagrobek ze zdjęcia należy do jego ojca, odpowiedział: