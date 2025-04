Muzułmanie na Ursynowie? To nie Warszawa

"Warszawa, Ursynów" - z takim opisem krąży w polskiej sieci nagranie pokazujące tłum muzułmanów modlących się obok jakiegoś osiedla. To jednak inne miasto.

Muzułmanie na całym świecie świętowali pod koniec marca Eid al-Fitr (Id al-Fitr), czyli święto przerwania postu. W tym roku przypadło ono 30 marca. Eid al-Fitr wyznacza koniec ramadanu, czyli świętego miesiąca, podczas którego muzułmanie powstrzymują się od jedzenia, picia, palenia, wszelkich rozrywek, współżycia, a skupiają się na wspólnej modlitwie, obdarowywaniu bliskich i spędzaniu czasu z nimi i z Bogiem.

Jak co roku, do sieci trafiły różne materiały z obchodów tego święta. Część z nich posłużyła do budowania antyimigranckiej i antymuzułmańskiej narracji. Tak było m.in. w przypadku wpisu polskiego internauty, który 5 kwietnia na X opublikował krótkie nagranie. Widzimy na nim zgromadzenie modlących się muzułmanów, wsłuchujących się w modlitewny śpiew; stoją w szeregach na boisku piłkarskim. W tle widać bloki mieszkalne, trochę zieleni i dwie duże budowle - mogą to być zadaszone hale sportowe. Zgromadzeni muzułmanie zajęli także drugie boisko obok, wygląda jak do koszykówki; może to też być kort tenisowy. Na filmie widać głównie dorosłych mężczyzn. Kilku ma przed sobą rozłożone dywaniki do modlitwy.

"Warszawa, Ursynów. Niedziela 30.03.2025r." - opisał nagranie autor posta, dodając emoji polskiej flagi i emoji zamyślonej twarzy (pisownia wszystkich postów oryginalna). Przekaz jest jasny: że na filmie oglądamy przybyłych do Polski imigrantów muzułmanów. Wpis w krótkim czasie wygenerował ponad 240 tysięcy wyświetleń. Polubiło go ponad 1,2 tysiąca internautów, podało dalej ponad 400.

FAŁSZ Film z obchodów muzułmańskiego święta w innym kraju opublikowany z fałszywym opisem na polskim profilu x.com

Nagranie z przekazem, że oto widzimy sceny ze stolicy Polski, wzbudziło wśród niektórych komentujących wiele emocji. "Skąd ich się tam tyłu nabrało???"; "wszystkich wy****ć do kraju ich przodków"; "I tak się wszystko zaczyna…"; "Już widzę, jak 'świadomi wyborcy KO' ślicznie się uśmiechają..."; "A gdy ich przybędzie więcej, to Warszawą jak Londynem będą rządzić muzułmanie" - pisali.

Poseł Konfederacji: "to Warszawa". Internauci: "Ramadan na polskiej ziemi"

Wpis udostępnił także Andrzej Zapałowski, poseł Konfederacji. "To Warszawa" - napisał, a jego post wygenerował ponad 38 tysięcy wyświetleń. "No i co w mediach cisza o tym wydarzeniu nikt wcześniej nie informował Rafałek gra w utajone?"; "mają to czego chcieli!!!"; "Po raz pierwszy w ponad 1000 letniej historii Polski oglądaliśmy Ramadan w tak niespotykanej skali na Polskiej Ziemi, tak obce nam kulturowe i rasistowskie. Kto tych muzułmanów tylu wpuścił?. Nie chcemy tego więcej oglądać w Polsce. W Polsce jest miejsce na Procesję Bożego Ciała"; "skandal. Pogonić dziadostwo. Tu jest Polska katolicka" - oburzali się komentujący.

FAŁSZ Dezinformacyjny wpis podał dalej poseł Konfederacji, przyznając, że "to Warszawa" x.com

Nagranie udostępniali także internauci na Facebooku. "Warszawa, Ursynów. Niedziela 30.03.2025r. #nachodźcy Cieszycie się?" - napisała jedna z użytkowniczek.

FAŁSZ Polscy użytkownicy Facebooka również publikowali film z fałszywym opisem Facebook

Informacja o tym, że widoczne na filmie wspólne modlitwy muzułmanów zorganizowano w Warszawie, wywołała wiele obraźliwych komentarzy. Jednak część internautów nie uwierzyła w ten przekaz. "Kłamać też trzeba umieć!"; "To nie jest Warszawa.... i po co wprowadzasz w błąd"; "Nie, to nie Warszawa"; "Pan to u nas w Warszawie to nigdy nie był?"; "Dlaczego Pan kłamie?" - komentowali wpis posła Zapałowskiego.

Zagraniczni internauci pisali o innym mieście

Nagranie publikowano także w zagranicznej sieci. Jeden z najpopularniejszych wpisów (9,4 miliona odtworzeń nagrania) z tym filmem pochodzi z anglojęzycznego konta, gdzie został opublikowany 30 marca. "Tak Mediolan obudził się dzisiejszego poranka" - brzmi komentarz (tłum. red.).

Rozwiń

Zatem modlitwy wyznawców islamu zarejestrowane na filmie odbywały się w tym włoskim mieście, a nie w Warszawie. O Mediolanie informuje również dodana do polskiego posta nota społeczności. Dotarliśmy do wielu innych postów w różnych językach, które opisują nagranie jako pokazujące obchody Eid al-Fitr w Mediolanie.

PRAWDA O celebracji w Mediolanie informowano po angielsku, arabsku, turecku, malajsku x.com, Instagram, Facebook

Via de Nicola w Mediolanie

I rzeczywiście, widoczna na nagraniu wspólna modlitwa odbyła się w Mediolanie. Informowały o tym zresztą włoskie media. "Koniec ramadanu dla muzułmanów, tysiące świętujących w parkach w Mediolanie" - pisze lokalny dziennik "Il Giorno" i wspomina o "scenach takich jak te uwiecznione na Via de Nicola". O tej samej ulicy pisał publiczny włoski nadawca Rai, a "Milano Today" podał, że to właśnie na Via de Nicola wierni zgromadzili się "na boisku sportowym". Obiekt, który widzimy na nagraniu rozpowszechnianym przez polskich internautów, to kompleks sportowy Milanosport Centrosportivo De Nicola.

Na zdjęciach obiektu dodanych przez internautów w serwisie Google Maps widzimy identyczne boisko jak na nagraniu. Widoczne są także charakterystyczne budynki z półokrągłym dachem oraz otaczające kompleks bloki mieszkalne. Te same element zobaczyć można, sprawdzając okolicę w narzędziu Google Street View.

Za pomocą Google Street View można zobaczyć charakterystyczne bloki i półokrągłe dachy Google Maps

Wspomniane włoskie media publikowały zdjęcia z 30 marca. Boisko widzimy np. na fotografii załączonej do tekstu "Il Giorno".

Ursynów zaprzecza

30 marca 2025 roku na warszawskim Ursynowie nie odbywało się żadne zgromadzenia religijne - o czym poinformował Konkret24 Paweł Michał Ciach, rzecznik prasowy dzielnicy Ursynów. "Po przeanalizowaniu dostępnego materiału wideo oraz sprawdzeniu informacji – pragnę stanowczo podkreślić, że nagranie to nie przedstawia wydarzenia, które odbyło się na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Tego dnia nie organizowano w przestrzeni publicznej żadnego dużego zgromadzenia religijnego społeczności muzułmańskiej na Ursynowie. Nie wpłynęły do nas również żadne zgłoszenia ani informacje o takich wydarzeniach z instytucji współpracujących z Urzędem Dzielnicy" - poinformował (pisownia oryginalna).