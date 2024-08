"Amerykanki, które w finale tenisa stołowego pokonały Chinki"? I tak, i nie

"Amerykańska drużyna kobiet w ping ponga pokonała Chiny" - taki przekaz opatrzony zdjęciem zawodniczek ze Stanów Zjednoczonych stał się popularny w polskiej sieci. A powodem było właśnie zdjęcie. Tylko że w tej informacji są przekłamania, a fotografia nie powinna dziwić.

3 i 4 sierpnia w sieci krążyły wpisy, których autorzy załączali zdjęcie z trwających igrzysk olimpijskich w Paryżu - widać na nim pięć zawodniczek. W jednych z postów autor napisał, że "Amerykańska drużyna kobiet w Ping ponga pokonała Chiny". Do 8 sierpnia post ten miał ponad 220 tys. wyświetleń. "I fajnie, że przeszły na demokratyczną stronę"; "Typowo amerykańska ekipa"; "Rodowite z Arizony dziewczęta", "To po co dajesz zdj chinek?" – brzmiały komentarze (pisownia wszystkich postów oryginalna). Już po nich widać, że dotyczyły wyglądu amerykańskich zawodniczek - a dokładnie: pochodzenia.

W innych popularnych wpisach tłumaczono np., że "Amerykanie do ping ponga pięć Chinek sobie kupili" czy znacząco podkreślano: "Amerykanki, które w finale tenisa stołowego pokonały Chinki".

Wprowadzające w błąd wpisy z 3 i 4 sierpnia 2024 X.com, Facebook.com

Przekaz merytoryczny o grze w finale - fake news

Posty z tą fotografią publikowano najbardziej zaraz po rozegraniu finału w grze pojedynczej tenisistek stołowych - odbył się po południu 3 sierpnia. W tym finale rywalizowały dwie chińskie sportsmenki - Chen Meng i Sun Yingsha. Chen Meng pokonała rodaczkę Sun Yingshę 4:2. Co ciekawe, skład finału był identyczny jak w igrzyskach w 2021 roku w Tokio i wówczas Chen także zwyciężyła 4:2. W tym roku obok Chinek na podium stanęła Japonka Hina Hayata.

Chinka Sun Yingsha ze srebrem, Chinka Chen Meng ze złotem oraz Japonka Hina Hayata z brązem w grze pojedynczej kobiet w tenisie stołowym Zdjęcie z 3 sierpnia 2024 TOLGA AKMEN/PAP/EPA

Jeśli chodzi natomiast o zawody drużynowe i powielane w postach zdanie, że "amerykańska drużyna kobiet w ping ponga pokonała Chiny" - to informujemy, że finały w tej kategorii do publikacji naszego tekstu nie zostały jeszcze rozegrane. Tak więc fraza, jakoby "Amerykanki w finale tenisa stołowego pokonały Chinki" była w dniu publikacji owych postów nieprawdziwa.

A gdy publikujemy ten tekst - 8 sierpnia - również jest nieprawdą. Ostatnie etapy drużynowego turnieju odbyły się 5, 6 i 7 sierpnia (1/8 oraz 1/4 finału). W 1/8 finału (6 sierpnia) Amerykanki przegrały z Niemkami (2:3) - i odpadły z turnieju, więc niemożliwe jest starcie z Chinkami. Na 8 sierpnia zaplanowano półfinały (Chiny i Korea Południowa, Niemcy i Japonia), a na 10 sierpnia finały.

Azjatyckie korzenie zawodniczek? Nic dziwnego

Skąd zatem pochodzi publikowane przez internautów zdjęcie? I kto na nim jest? Wiemy już, że nie zostało zrobione na koniec wygranego meczu ćwierćfinałowego, półfinałowego czy finałowego w Paryżu. Fotografię można odnaleźć na oficjalnym Instagramie opisującym zmagania reprezentacji Stanów Zjednoczonych w tenisie stołowym. Zostało opublikowane 26 lipca 2024 roku. "Pocztówka z Paryża, a na niej nasza drużyna Stanów Zjednoczonych w tenisie stołowym: Amy, Rachel i Lily, rezerwowa Sally oraz trenerka Gao na treningu" - opisano.

Wpis na profilu amerykańskiej reprezentacji w tenisie stołowym z 26 lipca 2024 Instagram.com

Na zdjęciu z treningu są zatem zawodniczki reprezentacji USA. I są to Amerykanki: Amy Wang (urodzona w Sewell w New Jersey), Rachel Sung (z San Jose w Kalifornii), Lily Zhang (z Redwood City w Kalifornii), rezerwowa Sally Moyland (urodzona w kalifornijskim Fremont) oraz trenerka Jun Gao - również Amerykanka, choć urodzona w chińskim Baoding, czterokrotna olimpijka i członkini kadry narodowej i olimpijskiej Chin i Stanów Zjednoczonych.

Kobieca drużyna nie jechała do Paryża po złoto. Weteranka olimpijska (była w Paryżu, Tokio, Rio de Janeiro i Londynie) Zhang dotarła do 1/8 finału w grze pojedynczej, natomiast debiutantki olimpijskie: Wang (która rozpoczęła grę dla narodowej drużyny amerykańskiej w wieku 12 lat) i najmłodsza, 20-letnia Sung zjawiły się w stolicy Francji głównie po to, by zbierać doświadczenie i wrócić na igrzyska za cztery lata.

Azjatyckie korzenie zawodniczek USA - na co tak zwracająi uwagę internauci - nie powinno dziwić nikogo, kto choć trochę się sportem interesuje. Tenis stołowy jest bowiem uważany za sport narodowy Chin. Od 2008 roku, kiedy drużynowa rywalizacja kobiet zadebiutowała w programie igrzysk, złoty medal za każdym razem zdobywają Chinki. I nie tylko drużyna z USA ma zawodniczki, które mają chińskie korzenie - w tegorocznych olimpijskich drużynach takie zawodniczki są także w drużynach: niemieckiej (Shan Xiaona i Yuan Wan), kanadyjskiej (Mo Zhang), chilijskiej (Zhiying Zeng), francuskiej (Yuan Jia Nan), monakijskiej (Xiaoxin Yang), portugalskiej (Shao Jieni i Fu Yu), hiszpańskiej (María Xiao).

Zawodniczkę w tej dyscyplinie chińskiego pochodzenia ma także Polska. Trenuje w Tarnobrzegu (trafiła tam w 2002 roku). To urodzona w 1986 roku w Baoding Li Qian - srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Europy. Była pierwszą polską tenisistką stołową, która wywalczyła prawo do gry na igrzyskach olimpijskich (w Pekinie w 2008 roku). Qian to także olimpijka z Londynu (2012) i Rio de Janeiro (2016).

Li Qian na Mistrzostwach Europy w tenisie stołowym w Jekaterynburgu Zdjęcie z 2 października 2015 roku SERGEI ILNITSKY/PAP/EPA

Na koniec jeszcze jedno wyjaśnienie dla niezorientowanych w dyscyplinach sportowych: ping pong i tenis stołowy to nie to samo. Te dyscypliny różnią się nie tylko zasadami i stylem gry, ale także sprzętem - no i rangą.

Tenis stołowy PAP/REUTERS

