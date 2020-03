Testy na koronawirusa. Komu będą robione?

Rząd poszerza grupę pacjentów, którym będą robione testy na obecność koronawirusa o osoby, które miały styczność z chorymi na COVID-19. Dotychczas testy przeprowadzano tylko pacjentom, u których podejrzewano już chorobę. - To musi pociągnąć koszty, ale jest warte tych kosztów – komentuje ekspert.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w środę 11 marca o poszerzeniu grupy pacjentów, których obejmą testy na obecność koronawirusa. "W tej chwili rozszerzamy to na osoby, które są z kontaktu i które mają prawdopodobieństwo zachorowania. Rozszerzamy to na pracowników ochrony zdrowia, którzy potencjalnie mieli kontakt" – wyjaśniał na konferencji prasowej. Podkreślił, że pula wykonywanych testów będzie "potencjalnie rosła". - Tak było w innych krajach, ta krzywa jest podobna – mówił. - W tej chwili zaczynamy mieć transmisję poziomą, czyli pomiędzy Polakami mogą być zakażenia. W związku z tym test wykonujemy wtedy, gdy: ktoś był w kwarantannie, ktoś miał kontakt z kimś, kto był chory, ktoś, kto np. był w klasie, a jedna z osób jest zakażona, czy lekarzom, pielęgniarkom, personelowi medycznemu, który ma wysokie prawdopodobieństwo kontaktu z pacjentem - mówił w środę minister. Podczas konferencji Łukasz Szumowski podkreślał: "Bez wskazań medycznych nie ma powodów, żeby robić testy". Dodał, że liczba badanych w Polsce próbek jest podobna do skali w innych krajach. Jak sprawdził Konkret24, w krajach europejskich robiono dotychczas więcej testów w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców. Ale zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co do skali wykonywania testów nie ma.

Gościem programu "Jeden na jeden" był minister zdrowia Łukasz Szumowski Video: tvn24

W czwartek w rozmowie w programie "Jeden na jeden" w TVN24 Szumowski wskazał, że obecnie w Polsce istnieje możliwość wykonywania ok. 2 tys. testów dziennie. - To nie jest mało. To tyle mniej więcej, ile Wielka Brytania może zrobić dziennie - stwierdził. Jak dodawał, średnio zrobienie testu trwa ok. 8 godzin. - Zaczęły się pojawiać sygnały, że być może wreszcie będzie to, na co czekamy, czyli testy tzw. szybkie. Ale na razie jeszcze nie mamy potwierdzonej skuteczności. Do tej pory czułość i swoistość takich testów były tak niskie, że nawet pozytywny czy negatywny wynik raczej wprowadziłby chaos niż informację. Dlatego WHO ich nie zalecało. Muszą być wskazania medyczne Konkret24 poprosił Ministerstwo Zdrowia o doprecyzowanie, kto dokładnie będzie objęty testami na obecność koronawirusa. W odpowiedzi na nasz e-mail Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska z biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia nie podaje konkretnych warunków kwalifikowania pacjentów do badań. Powtarza słowa ministra o tym, że bez wskazań medycznych nie ma powodu dla przeprowadzenia badania. Informuje, że pula osób, którym wykonuje się testy, rośnie z dnia na dzień - m.in. o osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi. "Owszem – zgodnie z tym co powiedział prof. Łukasz Szumowski - jest rozważane rozszerzenie grupy osób, którym będzie się odbywać na badanie koronawirusem" – skwitowała nasze pytanie Pochrzęst-Motyczyńska.

"Nikt nie jest odporny". Nowe informacje WHO o koronawirusie Video: Fakty w Południe

Bez objawów test niekonieczny Z informacji przekazanych "Gazecie Wyborczej" przez Jana Bondara, rzecznika prasowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wynika, że wprowadzone w tym tygodniu procedury zakładają pobieranie wymazu do badań od osób określanych jako "skąpo objawowe". Taka osoba zgłasza się na izbę przyjęć, a po pobraniu wymazu własnym transportem ma wracać do domu na kwarantannę do momentu otrzymania wyników badań. "W przypadku wyniku pozytywnego osoba badana trafia do szpitala zakaźnego, a osoby ‘z bliskiego kontaktu’ do kwarantanny" – tłumaczył rzecznik GIS. Według informacji GW, przyjęte na początku epidemii wytyczne postępowania wynikały z zaleceń WHO i innych organizacji zajmujących się ochroną zdrowia. Jan Bondar tłumaczył dziennikowi, że wiedza o nowym koronawirusie była wówczas mniejsza niż dziś. "Chodziło również o to, by nie paraliżować pracy szpitali zakaźnych poprzez hospitalizację osób bez wyraźnych objawów" - wyjaśniał. W opublikowanym 2 marca dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia, zawierającym tymczasowe wytyczne dla laboratoriów i placówek medycznych, nie wskazano na konieczność przeprowadzania badań u osób, u których stwierdzono tylko łagodne objawy choroby bądź nie stwierdzono żadnych objawów.

Decyzja o przeprowadzeniu badania powinna opierać się na kryteriach klinicznych oraz czynnikach epidemiologicznych i być związana z oceną prawdopodobieństwa zakażenia. Test PCR u bezobjawowych lub łagodnie objawowych pacjentów może być rozważany w przypadku osób, które miały kontakt z chorym na COVID-19. Tymczasowe wytyczne WHO

Trzy decydujące objawy 3 marca Ministerstwo Zdrowia informowało na Twitterze, że nieodpłatnemu diagnozowaniu w kierunku koronawirusa będzie poddana każda osoba "w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem".

10 marca Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśniał w "Faktach po faktach" w TVN24, że dotychczas diagnozowanie przeprowadzano wyłącznie w przypadku osób, które spełniały określone kryteria. Sam powrót z miejsca, w którym wirus występuje, nie kwalifikował pacjenta do przeprowadzenia testu. "Od początku mówiliśmy, że muszą być trzy przesłanki spełnione. Pierwsza to powrót z terenu, gdzie potencjalnie można było mieć kontakt z osobą chorą. Druga to wysoka gorączka, powyżej 38 stopni. Trzecia: mocny kaszel" – podkreślił Dworczyk. "Dopiero jak są spełnione te trzy przesłanki, wtedy taka osoba indywidualną decyzją lekarza [może mieć wykonany test na koronawirusa - red.]. Lekarzom trzeba wierzyć, bo różne rzeczy można przeczytać w internecie, ale trzeba zdać się na opinię fachowców" – mówił szef KPRM.

Osoby wracające z Włoch do Polski powinny się zgłosić, jeśli mają objawy grypy Video: Aleksandra Kąkol / Fakty po południu