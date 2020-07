W ośmiu województwach wzrósł współczynnik reprodukcji wirusa

W czwartek 23 lipca resort zdrowia poinformował o 418 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce (dane z godz. 10.30). To więcej niż w środę (380 przypadków) i we wtorek (399) - i najwięcej od 17 czerwca, gdy stwierdzono 506 nowych przypadków koronawirusa.

"Wbrew temu, co twierdzą nasi politycy, że [COVID-19] to jest taka choroba, jak grypa, z grypą ma bardzo niewiele wspólnego" - powiedział w czwartek w TVN24 doktor nauk medycznych Konstanty Szułdrzyński, kierownik Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W programie "Wstajesz i wiesz" ocenił, że "od maja sytuacja nieco zelżała przejściowo, czerwiec był znacznie spokojniejszy, natomiast teraz niestety obserwujemy stopniowy, ale ciągły wzrost liczby pacjentów".

Przekazując dane o współczynniku R, Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, że na wartość współczynnika wpływa wiele czynników. Dlatego przy jego interpretacji specjaliści zalecają ostrożność.

"Wpływ na jego wartość ma np.: liczba osób umierających, przyjętych do szpitala lub liczba pozytywnych testów na obecność wirusa. Wystarczy, że liczba wykrytych przypadków COVID-19 wyraźnie się zmieni w krótkim okresie, bo na danym terenie pojawi się nowe ognisko epidemiczne (ognisko to stwierdzenie co najmniej dwóch powiązanych lub mogących być powiązanych ze sobą przypadków zakażeń), a to już ma wpływ na szacunki" - zaznacza Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska z biura prasowego Ministerstwa Zdrowia.

Najwyższy R - w województwie lubuskim

Jeśli chodzi o województwa, to według stanu na 18 lipca współczynnik reprodukcji wirusa był wtedy najwyższy w województwach: lubuskim - 1,64, małopolskim - 1,54 i świętokrzyskim - 1,34.

Warto ostrożnie podejść do wysokiej wartości R dla lubuskiego. W czerwcu nie znaliśmy wartości R dla tego województwa - mała liczba przypadków nie pozwoliła na jego oszacowanie. Do czerwca w tym województwie sporadycznie raportowano maksymalnie kilka przypadków dziennie. Sytuacja zmieniła się 9 lipca - od tego dnia codziennie dowiadujemy się o kilku-, kilkunastu nowych przypadkach koronawirusa w tym rejonie. Najwięcej zgłoszono 12 lipca - 48.

Sytuacja w województwie małopolskim jest poważniejsza - tam w lipcu dzienna liczba zachorowań waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu, a 17 lipca zanotowano ich nawet 115. Nowe ogniska koronawirusa powstają podczas wesel. Małopolski sanepid odradza organizowanie przyjęć weselnych w powiatach, gdzie po takich wydarzeniach pojawiły się ogniska zakażeń - informował 18 lipca portal Tvn24.pl.

Najniższy współczynnika reprodukcji wirusa odnotowano 18 lipca w województwach: podlaskim - 0,59, wielkopolskim - 0,85 i warmińsko-mazurskim - 0,69.

Wartość R dla wszystkich województw przedstawiamy na poniższej mapie.