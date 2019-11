Czy Janusz Korwin-Mikke spał podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu?

W komentarzach do publikowanych wpisów, internauci zarzucali innym sfałszowanie fotografii. "To bardzo dobry fejk jest" - napisała w komentarzu jedna z nich. W jednym z kolejnych wpisów doprecyzowała, że uważa zdjęcie za nieprawdziwe, ponieważ podczas inauguracyjnego posiedzenia Janusz Korwin-Mikke zajmował miejsce obok Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina.

Wątpliwości co do autentyczności fotografii zgłaszali również inni użytkownicy serwisu. "Dziwię się, jak można powielać ten fejk? Czemu ma to służyć?", "To jest fejk. Bosak, JKM i Tarczyński nie siedzą w jednym rzędzie. Dementowali to chyba już wszyscy... Poza tym widać, że ktoś wstawił w Photoshopie głowę Tarczyńskiego" - pisali internauci.

"Zamknął oczy na chwilę"

- Samo zdjęcie fejkiem nie jest, sytuacja jest prawdziwa, choć była krótkotrwała - mówi Tomasz Grabarczyk, szef biura prasowego Konfederacji. - Pan prezes rzeczywiście zamknął oczy na chwilę. Nie był to długi sen. Na sali było wiele osób robiących fotografie, ktoś uchwycił ten moment - podkreśla.

Jeden z obecnych na sali posłów w rozmowie z Konkret24 zaznaczył, że Janusz Korwin-Mikke tylko "przymykał oczy".

Zupełnie inaczej relacjonował ten moment poseł Inicjatywy Polskiej Dariusz Joński. W rozmowie z Konkret24 podkreślał, że kilkakrotnie przyglądał się posłowi Konfederacji. - To była krótka drzemka na czas wystąpienia kolegi Winnickiego - mówi Joński. - To nie była jedna sytuacja, w pewnym momencie trwało to dobre kilka minut - dodaje poseł.