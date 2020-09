Nie, to nie jest aktualne zdjęcie ujścia Wisły zanieczyszczonego ściekami

W rzeczywistości wykorzystana we wpisach fotografia pochodzi z 2010 r. Korzystając z wyszukiwarki obrazów Google Grafika, można odnaleźć przykład wykorzystania jej w jednej z dyskusji na portalu Wykop z 2016 roku.

Autor wpisu jako źródło fotografii wskazał blog poświęcony Półwyspowi Helskiemu. Zdjęcie można odnaleźć tam w jednym z wpisów, datowanym na 28 maja 2010 r. Poświęcony był on powodzi, która w tym czasie dotknęła nie tylko Polskę, ale i sąsiednie kraje. Autor bloga odniósł się do podnoszonych przez internautów obaw, że zanieczyszczenia powodziowe niesione przez Wisłę mogą negatywnie wpłynąć na przyrodę Helu. Jako autora fotografii wskazał Marcina Żurawieckiego i odsyłał do nieaktywnej już strony internetowej.

Na ślad wykorzystania fotografii można natrafić także, korzystając z odwróconego wyszukiwania obrazów obrazów TinEye.