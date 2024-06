Nagranie, które zamieszczono na TikToku, a potem w innych mediach społecznościowych sugeruje, że w województwie lubelskim powstaje obóz dla migrantów, którzy rzekomo zostaną relokowani z innych państw. Przeznaczenie obiektu jest inne. Wyjaśniamy.

Krótki, zaledwie 11-sekundowy filmik opublikowany na TikToku budzi wśród internautów wiele emocji. Na nagraniu nakręconym zza kierownicy jadącego auta widać kilkanaście białych budynków, podłużnych pawilonów. Wybudowano je przy ulicy, pomiędzy nimi ułożono drogi z betonowych płyt. Pomiędzy barakami jest niewyrównana ziemia, nie ma trawy, co sugeruje, niedawno zakończono budowę. Widać coś, co przypomina budę i wybieg dla psów, między budynkami jest zaparkowanych kilka samochodów, do działki doprowadzono prąd. Całość jest ogrodzona siatką zakończoną drutem kolczastym. W pewnym momencie nagrywający obraca kamerę i widać charakterystyczną zieloną tabliczkę (E17a) z nazwą miejscowości Tarnawatka.

Na filmiku widzimy napisy: "Tarnawatka Woj. Lubelskie. Ktoś wie co tu się święci ? Relokacja ?!" (pisownia oryginalna). Osoba publikująca nagranie połączyła kontenery mieszkalne z paktem migracyjnym. Ten został w połowie maja 2024 roku przyjęty przed Radę Unii Europejskiej. Wejdzie w życiu w 2026 roku. Zasugerował, że obiekt może być przygotowany dla migrantów, którzy mieliby zostać relokowani do Polski.

Nagranie na TikToku ma już niemal 860 tys. wyświetleń. Jest również bardzo popularny na platformie X. Na jednym z kont ma ponad 290 tys. wyświetleń. Na Facebooku znaleźliśmy trzy kopie nagrania, najpopularniejsza ma ponad 260 komentarzy i ponad 200 udostępnień.

"Dla emigrantów"; "Dyslokacja najeźdźców"; "Getta już powstają"

W sieci jest pełno pytań w sprawie tego wideo: "Ktoś wie, co się tam buduje i dla kogo?; "Ciekawe co tu będzie. Czyżby relokacja? Niemcy przywożą do Polski nielegalnych migrantów, wiec może Tusk szykuje dla nich miejsce?"; "Halo, podajcie dalej! Może ktoś coś wie na ten temat?"; "Czy ktoś wie, co się buduje w miejscowości Tarnawatka?"; "Czyżby tu powstawał obóz dla nielegalnych migrantów Tuska?" (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Cześć osób ma skojarzenia z obozami koncentracyjnymi, innym budynki przypominają kurniki.

Wielu internautów ma pewność, dla kogo powstały te budynki. "Dla emigrantów"; "Biura dla inżynierów i lekarzy przybyłych z Afryki..."; "Dyslokacja najeźdźców będzie do małych miejscowości."; "Getta już powstają"; "Dla tych biednych inżynierów, lekarzy i dekarzy z Somalii, Konga czy Zambii"; "Ośrodek kulturalno-rozrywkowy dla najeźdzców" - twierdzą.

Marek Kuna, były doradca społeczny Przemysława Czarka radzi: "Wszystkim zainteresowanym tą inwestycją w woj. lubelskim proponuję skierować pytanie do wojewody lubelskiego", sugerując, że za budynki jest odpowiedzialny wojewoda z Platformy Obywatelskiej. "Bo na TBS (program budownictwa społecznego, wspierany przez państwo i samorządy lokalne - red.) to nie wygląda..." - dodaje.

Ustaliliśmy, jakie budynki widać na nagraniu i dla kogo zostały wybudowane.

Turecka firma wyjaśnia, gmina dementuje

Część internautów wskazywała, że na nagraniu widać pomieszczenia dla pracowników tureckiej firmy budującej drogę S17 przebiegającą przez województwo lubelskie. Potwierdza to w rozmowie z nami Paulina Penkala, asystentka dyrektora polskiego oddziału tureckiej firmy Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret. Następnie przesłała oświadczenie firmy, w którym czytamy: "Wykonawca wybudował w miejscowości Tarnawatka, przy ul. Jasnej tymczasowe obiekty budowalne, to jest zaplecze budowy, które jest przeznaczone wyłącznie do zakwaterowania pracowników budowy oraz funkcjonowania jako biuro budowy". W oświadczeniu nie ma informacji, ile osób tam będzie mieszkać i czy będą to obcokrajowcy.

- To żadna relokacja. To bdzury - stanowczo zaprzecza w rozmowie z Konkret24 Marian Szałapski, sekretarz gminy Tarnawatka. - Od jesieni 2023 roku Kolin buduje miasteczko kontenerowe dla budowniczych trasy S17. Miasteczko ma pozwolenie na budowę, które sam widziałem. Z firmą mamy bardzo dobre kontakty - wyjaśnia. Nie skorzystał jeszcze z zaproszenia i odwiedzenia wraz z wójtem miasteczka, ale opisuje, że kontenery są bardzo estetyczne. - Są nowe, składane na miejscu - dodaje. Słyszał, że będzie tam mieszkać ok. 300 osób.

Będzie nowa ekspresówka

Tarnawatka to wieś i jednocześnie siedziba gminy o tej samej nazwie, położona w województwie lubelskim. Wieś liczy ok. 900 mieszkańców, a cała gmina - ok. 4 tys.. Od granicy z Ukrainą dzieli ją kilkadziesiąt kilometrów - w linii prostej to ok. 25 kilometrów. Przez wieś przechodzi trasa krajowa nr 17.

Miasteczko kontenerowe powstaje we wschodniej części miejscowości, tuż przy drodze wjazdowej w kierunku Huty Tarnawackiej. Według planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w pobliżu będzie przechodził węzeł drogowy o tej samej nazwie, co miejscowość. Będzie on fragmentem drogi ekspresowej S17 od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski Północ. Będzie ona przechodzić na wschód od Tarnawatki. Docelowo cała trasa ma połączyć Warszawę z Hrebennem na granicy z Ukrainą.

Miasteczko kontenerowe powstaje przy wjeździe do Tarnawatki od wschodu. Charakterystyczne elementy z nagrania pozwalają zlokalizować to miejsce. TikTok/Google Maps

W sierpniu 2022 roku GDDKiA w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku) wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S17 od Zamościa do granicy z Ukrainą. Łączna długość tych odcinków przekracza 48 kilometrów. Zdecydowano wówczas, że odcinki Zamość Wschód - Zamość Południe (ok. 12,5 km) oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne (17,5 km) zbuduje za odpowiednio ok. 440,6 mln zł i ok. 598,2 mln zł Budimex. Natomiast trzeci odcinek Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ, o długości około 18,5 km - turecka firma Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret. Jej oferta opiewała na około 822,4 mln zł.

Etapy budowa trasy S17 w kierunku Hrebennego GDDKiA

Umowę z turecką firmą podpisano w listopadzie 2022 roku. Niemal rok później do wojewody lubelskiego trafiły wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy dwóch odcinków drogi S17 Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ i Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne. Według kontraktu turecka firma będzie budowała drogę w latach 2024-2026.

Źródło: Konkret24