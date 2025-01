Mandat za przekroczenie prędkości wyższy niż najniższa krajowa? Wyjaśniamy

"Wysokość tego mandatu to absurd" - piszą internauci, komentując nagranie, którego autor twierdzi, że od nowego roku kara za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie. Informacja o podwyżkach mandatów została już jednak zdementowana w zeszłym roku.

W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy, których autorzy sugerują, że kwoty mandatów za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h od 1 stycznia 2025 roku są wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Na jednym z popularnych nagrań w serwisie TikTok autor pisze: "5000 zł: przekroczenie prędkości o 30 na godzinę. Najniższa krajowa: 4666 zł. Co jest z tym rządem nie tak". Filmik opublikowany 1 stycznia 2025 roku wyświetliło już ponad 700 tys. internautów.

FAŁSZ Fragment nagrania z błędną informacją o wysokości mandatów TikTok

Nagranie wywołało sporą dyskusję także w serwisie X. Pod jednym z wpisów, który wyświetlono ponad 950 tys. razy, wielu komentujących uwierzyło w taką podwyżkę kwot mandatów i wyrażało swoje zdanie na ten temat. "Przecież wysokość tego mandatu to absurd"; "Złodziejstwo"; "Zgoda, przepisy są wciąż zbyt pobłażliwe"; "Co z tym rządem nie tak? Czemu tylko 5000zł? Jakoś słabo, możnaby było więcej" - pisali internauci. Część sugerowała jednak, że podane na nagraniu informacje są nieprawdziwe. "To jest fejk. Nie ma takich mandatów"; "Przecież to jest fake news, nie ma takich mandatów w Polsce"; "Nie ma takiego przepisu, to fejk" - komentowali.

Wyjaśniamy, skąd wziął się przekaz o 5 tys. złotych mandatu za przekroczenie prędkości o 30 km/h i dlaczego nie jest prawdziwy.

Zdementowane informacje z popularnej grafiki

O rzekomym podniesieniu kwot mandatów pisano w mediach społecznościowych już w grudniu 2024 roku. To wtedy dużą popularność zdobyła grafika - stylizowana na kadr z programu TVP Info - na której informowano o rzekomej podwyżce kwot mandatów: od początku nowego roku za przekroczenie prędkości od 11 do 30 km/h kierowcy zamiast 400 zł mieliby płacić 1500 zł, a za przekroczenie powyżej 30 km/h zamiast 800 zł aż 5000 zł. To właśnie stąd najprawdopodobniej wzięła się kwota, którą powielił autor nagrania na TikToku.

FAŁSZ Grafika z fałszywymi informacjami krążyła w sieci już w końcu 2024 roku. x.com

Tamte informacje zostały już jednak zdementowane zarówno przez policję, jak i przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w komunikacie przesłanym Interii 30 grudnia 2024 roku stwierdził:

PRAWDA Uspokajam, że od 1 stycznia na polskich drogach mandaty będą nakładane w dotychczasowej wysokości, czyli w takiej jak w roku 2024.

Tego samego dnia w rozmowie z Polskim Radiem tym informacjom o podwyżkach mandatów zaprzeczył rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński. "MSWiA nie opracowywało zmian przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, które miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku" - stwierdził rzecznik i dodał:

PRAWDA Wszystkie takie informacje są fejkiem, najwyraźniej mają tylko tworzyć jakąś niepewność, rozedrganie i dyskusję na ten temat.

Taryfikator mandatów

Obowiązujące kwoty mandatów nie zmieniły się więc od ostatniej podwyżki na początku 2022 roku i za przekroczenie prędkości wynoszą odpowiednio:

PRAWDA do 10 km/h - 50 zł, 1 punkt karny; od 11 do 15 km/h - 100 zł, 2 punkty karne; od 16 do 20 km/h - 200 zł, 3 punkty karne; od 21 do 25 km/h - 300 zł, 5 punktów karnych; od 26 do 30 km/h - 400 zł, 7 punktów karnych; od 31 do 40 km/h - 800 zł, 9 punktów karnych; od 41 do 50 km/h - 1000 zł, 11 punktów karnych; od 51 do 60 km/h - 1500 zł, 13 punktów karnych; od 61 do 70 km/h - 2000 zł, 14 punktów karnych; od 71 km/h i więcej - 2500 zł, 15 punktów karnych.

Co do mandatów za przekroczenia prędkości o więcej niż 30 km/h, to jeśli kierowca złamie przepisy z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od ostatniego wykroczenia, kwota mandatu ulega podwojeniu (1600 zł zamiast 800 za przekroczenie od 31 do 40 km/h i tak dalej). Maksymalna kara wynosi więc 5000 zł, ale dostanie ją wyłącznie kierowca-recydywista, który w ciągu dwóch lat co najmniej dwukrotnie przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 71 km/h. Nie jest to jednak nowy przepis wprowadzony z początkiem 2025 roku i tym bardziej nie dotyczy pojedynczego przekroczenia prędkości o 30 km/h, jak sugerowali autorzy grafiki i autor nagrania w mediach społecznościowych.

Wyższe minimalna pensja to wyższe kary za OC

Nawiązując jeszcze do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli tzw. najniższej krajowej, od której rzekomo wyższy miał być mandat za przekroczenie prędkości o 30 km/h, to od 1 stycznia 2025 roku podwyższono ją z 4300 do 4666 zł brutto (ok. 3511 zł netto). Wpłynęło to na wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia samochodu, czyli OC. Zgodnie z ustawą z 2003 roku ta kara dla właścicieli samochodów osobowych wynosi mianowicie dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, choć jest zależna od okresu, przez jaki nie posiadało się ubezpieczenia OC. Tym samym po wzroście płacy minimalnej w 2025 roku będzie to od 1870 zł przy braku OC od 1 do 3 dni (dotychczas 1720 zł) do 9330 zł przy braku OC powyżej 14 dni (dotychczas 8600 zł).

Nie zmienia to faktu, że nawet najwyższy mandat za jednorazowe przekroczenie prędkości (2500 zł) nie jest w Polsce wyższy niż minimalne wynagrodzenie (4666 zł brutto, czyli ok. 3511 zł netto).

