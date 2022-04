"Oto jak Moskwa płonie"? Nie, to inny okręt

Setki tysięcy odsłon na Twitterze ma już nagranie, na którym widać jakiś okręt na wodzie, który po chwili wybucha. Są płomienie i kłęby dymu. Według opisów internautów jest to flagowa jednostka Floty Czarnomorskiej - krążownik Moskwa. 14 kwietnia ukraińskie władze podały, że okręt został trafiony pociskami przeciwokrętowymi Neptun. Potem Pentagon informował, że w chwili wybuchu Moskwa znajdował się około stu kilometrów od wybrzeża, czyli w zasięgu ukraińskich rakiet Neptun. Lecz USA nie potwierdziły ani nie zaprzeczyły, że to ukraiński atak był przyczyną uszkodzenia krążownika. Wieczorem rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że okręt zatonął podczas sztormu w czasie holowania. Przekazało, że na pokładzie wybuchł pożar. Nie potwierdziło doniesień ukraińskich władz, że okręt został trafiony rakietami.

Internauci komentują popularne teraz w sieci wideo np. tak: "Oto jak 'Moskwa' płonie. To wideo eksplozji rosyjskiego okrętu wojennego po trafieniu ukraińską rakietą został opublikowane przez założyciela pułku Azov Andrija Biłeckiego"; "Moskwa płonie!"; "Pięknie"; "Lekkie draśnięcie, wyklepie się"; "Wow, jeśli mieli szczęście, to 10 procent się uratowało" (pisownia oryginalna). Niektórzy dopytywali, czy wideo jest autentyczne; inni pisali, że to stary film.