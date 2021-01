Szczepienia na COVID-19: które kraje są liderami

Ponad 12,3 mln dawek szczepionki na COVID-19 podano na całym świecie do 3 stycznia tego roku - wynika z danych zebranych przez zespół badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Na stronie Our World in Data prezentują statystyki z ponad 30 państw.

Foto: Our World in Data / ourworldindata.org

Michał Dworczyk przekazał, że po weryfikacji zarejestrowano 7517 zespołów szczepiennych i 6027 punktów, które będą prowadziły szczepienia. - Ostatecznie mamy sieć zapewniającą punkty szczepień obejmujące swoim zasięgiem 96,29 procent gmin w Polsce. To daje nam 98,56 procent populacji, której został zapewniony dostęp do punktów szczepień - poinformował.

Szef kancelarii premiera i rządowy pełnomocnik ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował, że do niedzieli 3 stycznia w całej Polsce zaszczepiono ponad 50 tys. osób. Według danych Ministerstwa Zdrowia były to dokładnie 50 833 osoby. Dworczyk zapowiedział na konferencji w poniedziałek 4 stycznia , że od tego dnia publikowane będą dane na temat liczby osób zaszczepionych na COVID-19 i dystrybucji szczepionek. Od poniedziałku ruszyła informacja "w trybie uproszczonym", natomiast od 15 stycznia ruszy podstrona poświęcona szczegółowym danym, m.in. z danymi demograficznymi i tymi dotyczącymi dostaw, z podziałem na województwa i powiaty, a z czasem także i na gminy.

Oto jak wygląda stan szczepień w krajach, które na razie są w czołówce pod względem liczby wykonanych szczepień na COVID-19.

Chiny

W Chinach do końca 2020 roku podano ponad 4,5 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19 - poinformowała 31 grudnia anglojęzyczna strona chińskiego dziennika "Global Times". Między czerwcem a listopadem 1,5 mln szczepionek przyjęły osoby z grup wysokiego ryzyka, a kolejne 3 mln osób zaszczepiono między 15 a 31 grudnia.

Przypomnijmy, że Chiny wyprodukowały własne szczepionki na COVID-19. Chińskie władze od lipca podawały eksperymentalne szczepionki osobom z grup narażonych na wysokie ryzyko infekcji - opisywał TVN24 BiS. Reuters zwracał wtedy uwagę, że w lipcu żadna szczepionka na świecie nie przeszła jeszcze ostatecznych i zakrojonych na szeroką skalę prób, które udowodniłyby, że jest wystarczająco bezpieczna i skuteczna.

Według BBC News 31 grudnia Chiny zatwierdziły szczepionkę wyprodukowaną przez Chińską Narodową Grupę Farmaceutyczną Sinopharm do powszechnego użytku.

Stany Zjednoczone

Do 2 stycznia 2021 roku ponad 4,22 mln Amerykanów otrzymało pierwszą dawkę szczepionki na COVID-19 - wynika z danych Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). To ok. 1,2 proc. obywateli kraju. Tymczasem planowano, że do końca grudnia zostanie zaszczepiona znacznie większa część populacji - 20 mln osób, czyli ok. 6 proc. (za portalem stacji CNBC).

Do tej pory najwięcej osób zaszczepiono w stanie Kalifornia - ponad 412 tys. A najwięcej zaszczepionych na 100 tys. mieszkańców stanu przypada w Dakocie Południowej (2985), podaje CDC.

W USA do użytku dopuszczone są dwie szczepionki: Pfizer i Moderna. 14 grudnia zaszczepiono pierwszą osobę w USA szczepionką firmy Pfizer. Była to pielęgniarka, Sandra Lindsay ze stanu Nowy Jork. 18 grudnia amerykańska Agencja Żywności i Leków zdecydowała o dopuszczeniu do użytku szczepionki firmy Moderna.