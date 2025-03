Transpłciowe myszy i celowo drogie jaja. Trump w Kongresie mijał się z prawdą

Nieprawda o wysokości amerykańskiej i europejskiej pomocy dla Ukrainy

Fałsz o "miliardach dolarów na tworzenie transpłciowych myszy"

Fałsz o wypłacaniu emerytur 4,7 milionom osób powyżej 100. roku życia

Teza o "najgorszej inflacji od 48 lat" - bez potwierdzenia

Posądzenie Bidena o celowy wzrost cen jaj - bezpodstawne

Nieprawdziwa informacja o śmierci tysięcy Amerykanów przy budowie Kanału Panamskiego

Historie o migrantach, których nikt nie potwierdza

O ponad 20 mln migrantów, którzy rzekomo wjechali nielegalnie do USA za czasów Bidena, Trump mówił już w telewizyjnej debacie przedwyborczej - i już wówczas wyjaśnialiśmy, że nie ma na to potwierdzenia. Wspomniany "kontakt" nie oznacza, że dana osoba została wpuszczona do kraju. Niektórzy z migrantów są bezzwłocznie odsyłani. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego szacował w 2024 roku że ok. 4 miliony kontaktów skończyło się wydaleniem lub deportacją. Michelle Mittelstadt, rzeczniczka think tanku Migration Policy Institute, w czerwcu 2024 roku, kiedy to Trump rozpowszechniał już podobne twierdzenia, zwróciła uwagę na to, że nawet gdyby dodać szacunkową liczbę osób, które ominęły patrol graniczny, by nielegalnie dostać się do kraju (ta liczba według Konferencji Republikanów w Izbie Reprezentantów wyniosła podczas rządów administracji Bidena ponad 1,7 miliona) - to "suma nadal byłaby znacznie mniejsza niż 15, 16 czy 18 milionów".