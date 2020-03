Czy w czasie epidemii można wynajmować kwatery? Nie ma zakazu

Sprawę do wyjaśnienia zgłosił nam jeden z czytelników. "Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 marca zakazano prowadzenia krótkotrwałego najmu w obiektach turystycznych oprócz posiadających PKD 55.10.z - hotele i inne obiekty skategoryzowane. Według ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. krótkotrwały najem nie jest ujęty, czyli wszystkie kwatery, pensjonaty mogą działać ?" – zapytał w e-mailu do naszej redakcji.

Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach, ośrodkach kolonijnych, wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, kwaterach dla gości, schroniskach górskich i młodzieżowych. Zakaz nie dotyczył hoteli.

Rozporządzenie z 20 marca o wprowadzeniu stanu epidemii do odwołania m.in. wprowadza nakaz udostępnienia "w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w art.44 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi."

Jej zdaniem, mogłoby to być uzupełnieniem dla planów wojewódzkich odnośnie przeznaczania i organizowania określonych miejsc do odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Podobnie sugeruje Eliza Rutynowska, prawniczka Forum Obywatelskiego Rozwoju. - Jeżeli nie przywołano wprost, jak zrobiono to we wcześniejszym rozporządzeniu, czasowego zakazu prowadzenia działalności polegającej na najmie okazjonalnym, to być może chodzi właśnie o umożliwienie prowadzenia takiego najmu dla osób odbywających kwarantannę – mówi dla Konkret24 ekspertka FOR.

Eliza Rutynowska wskazuje na list, jaki w sprawie odejścia od zakazu najmu krótkoterminowego skierowało do ministra zdrowia Stowarzyszenie Właścicieli Mieszkań na Wynajem - zaoferowało do wynajęcia 120 mieszkań dla osób skierowanych do kwarantanny.

Mecenas Rutynowska przestrzega jednak, by przepisy dotyczące stanu epidemii czytać kompleksowo, bo jeśli nawet nie ma wprost zakazu najmu, może on wynikać z innych punktów rozporządzenia, np. z zakazu prowadzenia miejsc spotkań czy podawania posiłków do stolika. - Sami przedsiębiorcy powinni rozważyć swoją działalność również w kontekście możliwości zapewnienia bezpiecznego prowadzenia swojej działalności. Bez narażania się na przykład na zarzut stwarzania zagrożenia epidemiologicznego – podkreśla prawniczka FOR.