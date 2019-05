Nie, Mateusz Morawiecki nie powiedział, że chodził do gimnazjum

- Polacy opowiedzieli się i cały czas opowiadają się za głównymi punktami reformy, którą zaproponowała pani minister - stwierdza później premier, a potem odnosi się do reformy edukacji z 1999 roku. - Reforma przeprowadzona 20 lat temu nie zakończyła się powodzeniem - ocenia i to właśnie wtedy, zdaniem niektórych przedstawicieli opozycji i internautów stwierdza, że sam chodził do gimnazjum.

Użytkownik Krzysztof Grabowski skopiował w całości treść wpisu posła opozycji. Od siebie dodał, że "w tym czasie jak ruszały gimnazja (premier - red.) miał 31 lat". Ten wpis polubiło niemal 1300 osób. Skomentowało - 256.

Do rzekomej wypowiedzi premiera Morawieckiego odniósł się też na Twitterze Andrzej Rzońca, główny ekonomista PO. "Morawiecki - jedyny premier w historii z podwójnym wyrokiem za kłamstwo - przyzwyczaił już, że #KłamaćJakMorawiecki to tyle, co kłamać patologicznie i głupio. Ale jeśli wspominał, jak to chodził do gimnazjum, to znowu zdołał przejść samego siebie" - napisał i dodał hasztag "kłamstwaPiS".

W tym wpisie dwie informacje są nieprawdziwe. Jak już pisaliśmy, premier Morawiecki nie ma "wyroku za kłamstwo". W rzeczywistości nakazano mu sprostować nieprawdziwe wypowiedzi. I nie wyrokami, a postanowieniami.

Mateusz Morawiecki nie powiedział też z mównicy sejmowej, że chodził do gimnazjum, co w bardzo łatwy sposób można zweryfikować. Zwróciła na to też uwagę część internautów, wśród setek komentarzy kpiących z szefa polskiego rządu.

Każdy może to sprawdzić

"Wczoraj, gdy zobaczyłam czyjś wpis sprawdziłam w stenogramie. Dla bardziej wnikliwych jest przecież nagranie na stronie Kancelarii Sejmu, więc łatwo sprawdzić, czy fejk, czy nie" - napisała użytkowniczka Olka Kurowska.