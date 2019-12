To nie pierwszy raz, gdy Rosja obwinia Polskę o wybuch wojny

Podczas corocznej konferencji prasowej z krajowymi i zagranicznymi dziennikarzami, nawiązując do tajnych protokołów Paktu Ribbentrop-Mołotow, w których podzielono Polskę między III Rzeszę a Związek Radziecki, prezydent Rosji oznajmił, że Polska "sama wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji [w 1938 roku - red.]". Dodał, że wojska sowieckie "wkroczyły do Polski (17 września 1939 roku - red.) po tym, kiedy polski rząd utracił kontrolę nad swoimi siłami zbrojnymi".

Na posiedzeniu kolegium kierowniczego Ministerstwa Obrony Rosji 24 grudnia Putin przedstawił natomiast zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który - według rosyjskiego prezydenta - miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki.

Dzień później powtórzył swoją tezę, że przyczyną II wojny światowej nie był pakt Ribbentrop-Mołotow, a układ monachijski i podkreślił wykorzystanie go przez Polskę do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia.

Według Kurtyki to, co prezentuje Rosja to propaganda (arch. 2009)

Data jego publikacji związana była ze zbliżającą się 70. rocznicą podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow. Autorzy w odniesieniu do tego dokumentu przedstawiali alternatywne przyczyny wybuchu konfliktu, do których dziesięć lat później odwoła się także Władimir Putin.

Mocno podkreślano także polsko-niemiecki pakt o nieagresji z 1934 roku, który w ocenie autorów zawierał klauzulę o współpracy wojskowej Polski i hitlerowskich Niemiec. "Większość tekstów międzynarodowych umów z tamtego okresu ciągle posiada status ściśle tajnych" - zaznaczali.

2015: "Polityka Polski doprowadziła do tej katastrofy"

Autorem jednej z najgłośniejszych tez przedstawiających Polaków jako współodpowiedzialnych za wybuch II wojny światowej jest ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andriejew.

W wywiadzie udzielonym we wrześniu 2015 roku TVN24 został zapytany o zdjęcia, które opublikowano na oficjalnym profilu ambasady na Twitterze. Na fotografiach pokazano m.in. Józefa Piłsudskiego i Józefa Becka obok Goebbelsa i Hitlera, z informacją, że Rosja pamięta o takich relacjach, a Polska nie.

Ambasador Andriejew odpowiedział:

"Jeśli pamiętam słusznie, to było w kontekście dyskusji o wydarzeniach z września 1939 roku i z naszej strony to było przypomnienie wydarzenia w ciągu lat 30. Jak to się zdarzyło, że polityka Polski doprowadziła do tej katastrofy, która odbyła się we wrześniu 1939 roku. Bo w ciągu lat 30. przez swoją politykę Polska wiele razy, wielokrotnie blokowała zbudowanie koalicji w Europie przeciwko Niemcom hitlerowskim.