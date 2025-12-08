FAŁSZ

Dziesięć osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę

8 grudnia 2025, 18:47
Zuzanna Karczewska
Konkret24
Jarmark bożonarodzeniowy na placu Defilad
Jarmark bożonarodzeniowy na placu DefiladArtur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Jarmark bożonarodzeniowy na placu DefiladArtur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Na bożonarodzeniowym jarmarku we Francji zamachowiec rzekomo wjechał autem w tłum i zabił 10 osób - takie informacje krążą w sieci. Informację podał też Elon Musk. Ale nie jest ona prawdziwa. Wyjaśniamy, co się stało i gdzie.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem
Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci
Zgłoś do sprawdzenia

"10 osob nie zyje po tym, jak na Bozonarodzeniowym Targu we Francji, zamachowiec wjechal w tlum samochodem" - napisała w poście z 6 grudnia polska internautka. "Ubogacenie trwa" - dodała, sugerując, że za zamach odpowiedzialny jest przebywający we Francji imigrant. Kobieta udostępniła wpis skrajnie prawicowego działacza z Wielkiej Brytanii, Tommy'ego Robinsona. Ten do swojego wpisu załączył nagranie i zdjęcie z rzekomego zajścia. Faktycznie widać na nim wozy policyjne, karetki, pracujących na miejscu funkcjonariuszy i odwiedzających jarmark ludzi.

FAŁSZ
Post o zamachu na bożonarodzeniowym jarmarku wyświetlono ponad 170 tys. razy x.com

Polski wpis wyświetlono ponad 170 tys. razy. Część internautów uwierzyła w te doniesienia. Oburzeni komentowali, że winna jest migracyjna polityka państw Europy Zachodniej oraz przypominali zamach na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu w Niemczech, do którego doszło w 2024 roku. "Islamska tradycja"; "Oj Europo, Europo...."; "rok temu niemcy teraz francja, no oby tylko to się nie stało w Polsce"; "Na zachodzie klasycznie widzę. Ale sami na to sobie głosują" - pisali (pisownia wszystkich postów oryginalna). Z kolei wpis Robinsona wyświetlono 43 mln razy.

Jednak byli też tacy, którzy autorce posta zarzucili manipulację. "Dlaczego bezczelnie kłamiesz?"; "To fejk"; "Obrzydliwa manipulacja"; "Przecież to kłamstwo" - komentowali wpis.

Informacja o śmierci 10 osób, odwiedzających jarmark roznosiła się szerzej. Podała ją m.in. Telewizja Republika. "Wjechał w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym, 10 osób nie żyje" - czytamy w poście na X, do którego załączono link do artykułu opisującego rzekome zajście. Z kolei portal TVP Info napisał: "Tragedia podczas świątecznej imprezy. Co najmniej 10 ofiar i wielu rannych". Internauci doniesieniami dzielili się także na Facebooku. Artykuły w obu serwisach wciąż są dostępne.

FAŁSZ
Wpisy o rzekomej śmierci 10 osób po zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji Facebook

Przekaz rozpowszechniał także Elon Musk, właściciel platformy X, który udostępnił ten sam z filmikiem i zdjęciem z jarmarku, co polska internautka. "Znowu" - napisał nawiązując zapewne do zamachu w Madgeburgu. Wpis Muska podał dalej m.in. europoseł PiS Dominik Tarczyński.

FAŁSZ
Post Muska wyświetlono ponad 36 milionów razyx.com

Historia o rzekomej śmierci 10 osób odwiedzających jarmark w jednym z francuskich miast wywołała wiele emocji i antyimigranckich komentarzy. Ale nie zgadza się z rzeczywistością. Wyjaśniamy, co tak naprawdę się stało.

Francuski departament zamorski

Do zajścia doszło wieczorem 5 grudnia 2025 roku w mieście Sainte-Anne na Gwadelupie. To francuski departament zamorski położony na kilkudziesięciu wyspach w archipelagu Małych Antyli na Karaibach. Jarmark nie odbywał się więc we Francji metropolitalnej, jak można było wywnioskować z większości wpisów.

Zdarzenie opisały francuskie media - lokalne i ogólnokrajowe. Około godziny 19.45 (w Polsce było to ok. 00.45 6 grudnia) na miejskim rynku Schoelchera zebrało się około 300 mieszkańców, by obserwować ceremonię zapalenia świateł bożonarodzeniowych. Wtedy w tłum wjechał samochód. Portal publicznej stacji radiowej Franceinfo.fr opisywał, że kierowca "najpierw uderzył w inny pojazd, po czym minął zakręt i potrącił ponad 20 osób stojących przed food truckiem".

Alexandra Onfray, prokuratorka z Pointe-à-Pitre (miasto w Gwadelupie) poinformowała media, że sprawcą był 45-latek, mieszkaniec Sainte-Anne. Mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu we krwi. W jego organizmie wykryto też obecność marihuany.

Nie ma ofiar śmiertelnych

W wyniku potrącenia ranne zostały 23 osoby, w tym sześcioro dzieci. 19 osób hospitalizowano, co potwierdziła prokuratura. Nie ma jednak, wbrew temu, co twierdzą autorzy wpisów w mediach społecznościowych, żadnych ofiar śmiertelnych. Francuski dziennik "Le Monde" podał, że mężczyzna został umieszczony w "areszcie przedprocesowym". Władze miasta Sainte-Anne na Facebooku przekazały, że uruchomiony został sztab kryzysowy, aby "przyjmować, informować i wspierać mieszkańców, którzy tego potrzebują".

Doniesienia o śmierci 10 osób we Francji są nieprawdziwe, a przekaz, że był to zamach terrorystyczny przeprowadzony przez migranta, nie ma potwierdzenia w faktach.

Czytaj więcej: Więzienie "za ujawnienie gwałtów"? Jak gość Tarczyńskiego łamał prawo

Autorka/Autor:

Zuzanna Karczewska

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: x.com

FrancjaJarmark BożonarodzeniowyGwadelupaFake NewsDezinformacja
