Wpis o porwaniu dziecka sposobem na wyłudzanie danych. Nie daj się wciągnąć

Na podejrzanej stronie udostępniono wideo z rzekomego porwania. Po kliknięciu w przycisk odtwarzania użytkownik miał zostać przekierowany do kolejnej witryny, by potwierdził tam swoją pełnoletność poprzez logowanie do Facebooka.

Jak pokazują screeny zaprezentowane przez Mimikama , witryna do złudzenia przypominała stronę logowania do Facebooka. Jedynie jej adres wskazywał na oszustwo: był inny niż oficjalna domena tego portalu społecznościowego.

Każdy, kto zauważył lub padł ofiarą wyłudzeń danych, oszustw internetowych, złośliwego oprogramowania czy prób włamań na konta, może zgłosić takie zdarzenie do CERT Polska przez formularz zgłoszeniowy . To polski zespół reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem w sieci. Działa w ramach państwowej Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

Metoda phishingu, czyli "łowienia" danych, to jeden z najbardziej popularnych sposobów na wyłudzanie poufnych informacji od internautów. Oszustwo polega na tworzeniu fałszywych stron zaufanych portali i skłonieniu użytkowników do podania tam swoich loginów i haseł, danych osobowych, numerów kart kredytowych czy PIN-ów.

Gdy oszust ma twoje hasło i login

- Gdy użytkownik zorientował się, że padł ofiarą phishingu i podał swoje dane do logowania, powinien jak najszybciej wejść na swoje konto na Facebooku i zmienić hasło. Jeśli oszust zdążył je zmienić wcześniej, trzeba przejść proces odzyskiwania dostępu do konta - tłumaczy Adam Haertle.

Oprócz zmiany hasła lub po odzyskaniu dostępu do konta Haertle zaleca sprawdzenie, czy nie wykonano na nim nieautoryzowanych czynności jak np. uruchomienia nowych aplikacji, polubienia stron, kupna reklam na portalu. - Warto ręcznie przejrzeć ustawienia konta. W większości nic tam się nie pojawia, ale oszust ma techniczną możliwość ich zmiany - zwraca uwagę ekspert z Zaufanej Trzeciej Strony. - Po takim ataku, jak również w celu ustrzeżenia się przed kolejnymi, dobrze jest aktywować uwierzytelnienie dwuskładnikowe do logowania na Facebooku. Przy kolejnych logowaniach otrzymamy SMS-em lub przez aplikację dodatkowy kod weryfikacyjny - radzi Haertle.

Jak nie dać się złowić?

By nie paść ofiarą phishingu, należy zawsze sprawdzać, co widnieje w pasku adresu strony. - Nie ma żadnego powodu ani scenariusza, który uzasadniałby logowanie się do Facebooka przez inną stronę niż facebook.com albo aplikację inną niż Facebook - mówi Adam Haertle.

Ekspert pytany, co dzieje się ze skradzionymi hasłami i kontami użytkowników Facebooka, odpowiada: - Oszust, który pozyskał nasze poufne dane, może sam z nich skorzystać albo odsprzedać je innym oszustom. Skradzione konta są używane do publikowania kolejnych wprowadzających w błąd wpisów, które zwabią na stronę internautów. Oszuści wysyłają z nich wiadomości do znajomych użytkownika z prośbą o przeprowadzenie transakcji BLIKiem czy kliknięcie w podejrzane linki oferujące rzekome bony zakupowe do popularnych sklepów.

CERT Polska: coraz więcej przypadków phishingu

CERT Polska podaje, że w 2018 roku zarejestrował 3739 incydentów dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa. To średnio ponad 10 dziennie i 17,5 proc. więcej w porównaniu do 2017 roku. Prawie 45 proc. obsłużonych przez CERT incydentów w 2018 roku dotyczyło właśnie phishingu. Najczęściej zgłaszane zdarzenia dotyczyły złośliwego oprogramowania (23,05 proc.) i spamu (11,21 proc.).