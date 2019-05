Sówka nie z Mierzei Wiślanej

"To będzie wyjątkowo droga majówka. Benzyna najdroższa od czterech lat" - informuje Platforma Obywatelska na grafice zamieszczanej w mediach społecznościowych. To prawda. Prawdą jest także to, co piszą w odpowiedzi internauci - że ceny te zbliżają się do tych z ostatnich lat rządów PO-PSL.