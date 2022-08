"Wymiana informacji z różnymi służbami". Kiedy i jak organy państwa informowały o Odrze

W reakcji na ujawnioną z opóźnieniem katastrofę ekologiczną w Odrze posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła 15 sierpnia w Polsat News o polityce informacyjnej rządu w tej sprawie: "Mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną i jej przyczyn jeszcze nie znamy. Ale to, że mamy do czynienia z katastrofą komunikacyjną i informacyjną, to jest równie istotne i tu przyczyny znamy. To jest zaniechanie premiera, który był na wakacjach i zaniechanie minister [klimatu i środowiska Anny] Moskwy" - stwierdziła posłanka. "Bo, szanowni państwo, 27 lipca pierwsze doniesienia o katastrofie. Alert RCB - 12 sierpnia, po kilkunastu dniach. To nie jest alert, to jest pamiętnik" - skwitowała.

Dziesięć dni po informacji PZW we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) we Wrocławiu opublikował na stronie internetowej komunikat, w którym poinformował, że "pojedyncze sztuki śniętych ryb mogą płynąć Odrą na wysokości Wrocławia" oraz że pobrano próby wody w trzech punktach. Po ich zbadaniu "nie potwierdzono odtlenienia wody w rzece", a "brak śniętych ryb w rzece podczas przeprowadzonego rozpoznania w terenie może wskazywać na incydentalny charakter tego zjawiska".

18 lipca na stronie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Wrocław pojawiła się informacja o "śniętych rybach na rzece Odra". Był to krótki apel do wędkarzy: "W związku ze śnięciem ryb na rzece Odra od m. Raków do m. Uraz w dniu 16 i 17 lipca br. zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji przez świadków zdarzenia oraz przesłanie zdjęć lub filmów dokumentujących wymieniony przypadek".

Co i kiedy wiedziały i przekazywały odpowiedzialne w tej sprawie instytucje? Co i kiedy wiedziały władze lokalne i centralne? Przedstawiamy kalendarium informowania o sytuacji w Odrze w ciągu ostatnich tygodni.

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej przeprowadzają teraz kontrole w instytucjach wojewódzkich wzdłuż biegu Odry, chcą ustalić, co przez ostatnie dwa tygodnie robiły służby państwowe, aby powstrzymać katastrofę i jak uchronić zdrowie mieszkańców oraz to, co jest w Odrze.

31 lipca. Informacja telefoniczna z WIOŚ do GIOŚ

Tego dnia wiceszef WIOŚ we Wrocławiu poinformował telefonicznie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) o problemie martwych ryb w Odrze - tak wynika z informacji podanej później (17 sierpnia) na konferencji prasowej wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego. Powiedział on, że "już 31 lipca w rozmowie telefonicznej wiceszef WIOŚ informował Głównego Inspektora o problemie martwych ryb w Odrze, i raczej mieliśmy do czynienia z pewnym procesem decyzyjnym, który według nas trwał zbyt długo, co nie wpływało na działania WIOŚ, sanepidu i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego, które już w tym czasie podejmowały wszelkie możliwe działania". Na tej samej konferencji wojewoda dolnośląski przekazał, że "od 28 lipca codziennie WIOŚ we Wrocławiu, w koordynacji z wicewojewodą Jarosławem Kresą i innymi inspekcjami zespolonymi, podejmował działania związane z problemem katastrofy ekologicznej na Odrze, a więc podjęliśmy te działania na tydzień wcześniej, niż zwrócił się z tą prośbą do nas GIOŚ".

1 sierpnia. Burmistrz Oławy informuje Wody Polskie, GIOŚ, marszałka i wojewodę. Drugi komunikat PZW we Wrocławiu

Jak przekazał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" burmistrz Oławy Tomasz Frischmann, już 1 sierpnia wysłał pisma z alertem o sytuacji na Odrze do wydziału ochrony i środowiska w starostwie, powiatowego inspektora weterynaryjnego, do Wód Polskich, Nadzoru Wodnego, Straży Rybackiej, sanepidu na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, WIOŚ, GIOŚ, wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego i marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

Również 1 sierpnia pojawił się drugi komunikat w sprawie śniętych ryb w Odrze na stronie PZW we Wrocławiu. Była to informacja, że "w związku z masowym śnięciem ryb na rzece Odrze Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu organizuje kolejną akcję zbierania martwych ryb". Podobne komunikaty wrocławski oddział PZW opublikował także 2 i 5 sierpnia.

3 sierpnia. WIOŚ we Wrocławiu przekazuje wyniki badań do GIOŚ i wydaje drugi komunikat. WIOŚ w Opolu wydaje pierwszy komunikat

WIOŚ we Wrocławiu wysłał 3 sierpnia pismo z wynikami badań próbek wody z Odry do GIOŚ. Poinformował, że "w dwóch punktach: jaz Lipki oraz w Oławie stwierdzono z ponad 80-procentowym prawdopodobieństwem występowanie mezytylenu". Zapewnił także, że na bieżąco wymienia informacje z "różnymi służbami, w tym Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg Wrocławski, WIOŚ w Opolu i Katowicach" (treść tego pisma poznaliśmy dużo później, gdy 18 sierpnia opublikował je RMF FM).

Tego samego dnia WIOŚ we Wrocławiu wydał drugi komunikat, który został zamieszczony na stronie. Powtórzono w nim wiele ustaleń, które tego samego dnia przesłano do GIOŚ, m.in. że pierwsze zgłoszenie o śniętych rybach inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu otrzymali 28 lipca, a próbki z tego dnia wykazały obecność mezytylenu. Dodano, że "zanieczyszczenie wody jak i śnięte ryby w Odrze występowały od jazu Lipki, co wskazuje, że źródła zanieczyszczenia należy identyfikować na wcześniejszych odcinkach Odry (przed granicą województwa dolnośląskiego)".

3 sierpnia pierwszy komunikat został opublikowany na stronie WIOŚ w Opolu. Poinformowano, że inspektorat "wykonał analizy pobranych 14 i 29 lipca prób wody na Kanale Kędzierzyńskim i Kanale Gliwickim, które nie wskazywały na zanieczyszczenie wód (poza podwyższonym stężeniem chlorków) oraz nie wyjaśniły przyczyny śnięcia ryb". Tej przyczyny nie wyjaśniły też wyniki monitoringu wód prowadzonego przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu. WIOŚ zapewnił, że pozostaje w stałym kontakcie z GIOŚ oraz z WIOŚ w Katowicach i we Wrocławiu.

5 sierpnia. Pierwszy komunikat PZW w Zielonej Górze

Zielonogórski oddział PZW 5 sierpnia opublikował na swojej stronie komunikat, w którym potwierdzono zanieczyszczenie Odry substancją chemiczną. Dodano, że "PZW Okręg w Zielonej Górze sygnały od wędkarzy o śnięciu zgłosił do WIOŚ w Zielonej Górze oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu".

8 sierpnia. Drugi komunikat WIOŚ w Opolu.

W swoim drugim komunikacie, opublikowanym na stronie 8 sierpnia, WIOŚ w Opolu odniósł się do artykułu "Nowej Trybuny Opolskiej" z 6 sierpnia o tym, że "ktoś na Opolszczyźnie wylał setki litrów trucizny do rzeki". Zaprzeczył, że do skażenia wody mezytylenem doszło w województwie opolskim. Dodał, że zbliżony do obecnego poziom tlenu woda w Odrze miała w latach ubiegłych w porównywalnym okresie oraz "nieuprawnione jest również, na obecną chwilę, twierdzenie o dostaniu się substancji silnie uwalniającej tlen". O tym ostatnim informował w komunikacie z 3 sierpnia WIOŚ we Wrocławiu.