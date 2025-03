PiS: "rząd po cichu przepchnął przepisy". A naprawdę?

18 marca 2025 roku rząd przyjął projekt tzw. ustawy wiatrakowej . Najważniejszą z planowanych w tej noweli zmian jest zniesienie wprowadzonej w 2016 roku zasady 10H i wprowadzenie minimalnej odległości - 500 metrów - elektrowni wiatrowych od zabudowań. Już kilka godzin po posiedzeniu rządu kandydujący na prezydenta, wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych 30-sekundowy film . Opowiada na nim: "Uwaga! Rząd po cichu przepchnął przepisy umożliwiające stawianie wiatraków zaledwie 500 metrów od naszych osiedli. Wbrew protestom Polaków, a po myśli obcych koncernów. Zatrzymajmy to!". Wideo opublikowano na platformie X i Instagramie . Nawrocki skrytykował decyzję rządu o zmniejszeniu odległości między turbinami wiatrowymi a zabudowaniami mieszkalnymi. Jego zdaniem "rządzący po raz kolejny lekceważą protesty Polaków i wybierają interesy niemieckich koncernów produkujących wiatraki. Apeluje: "Zatrzymajmy to. Nie dla realizacji kolejnego etapu Zielonego Ładu w Polsce".

Jawny proces prac nad projektem, relacje w mediach

6 marca 2025 roku projekt ustawy wiatrakowej przyjął Komitet Stały Rady Ministrów. Po tym fakcie ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przekazała podczas transmitowanej przez media konferencji prasowej , że "realny termin, żeby ustawa trafiła na Radę Ministrów, to jest 18 marca lub 25 marca, czyli jest szansa, że wydarzy się to jeszcze w marcu".

W dodatku po posiedzeniu rządu zorganizowano konferencję prasową Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej, który przewodniczył obradom. Szef MON poinformował wówczas także o tym, że Rada Ministrów zapoznała się z projektem nowelizacji ustawy wiatrakowej i kierunkowo go przyjęła, oficjalne potwierdzenie nastąpi w trybie obiegowym do piątku. Wicepremier wyjaśnił, że w toku prac, również na ostatnim etapie, pojawiły się dodatkowe uwagi, np. Prokuratury Generalnej. Dodał, że wszyscy ministrowie będą mogli się odnieść "do zmian zaproponowanych po ostatecznym etapie dialogu, konsultacji". Według niego pozostałe prace to "doprecyzowanie niektórych elementów i skierowanie projektu na posiedzenie Sejmu". Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że projekt "trafi do Sejmu przed kolejnym posiedzeniem". "To jest dla nas bardzo ważne - podkreślił, precyzując, że chciałby, aby parlament rozpatrzył projekt "na kolejnym - nie jutrzejszym, ale na następnym - posiedzeniu".