Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Zwróćmy uwagę, że przekaz z nagrania jest całkowicie zbieżny z propagandową linią Kremla. Krytykowany jest Zachód - tu w osobie prezydenta Francji, a Putin przedstawiany jako pożądany przez Francuzów przywódca. Widać to zresztą po komentarzach pod filmikiem. Na wielu kontach publikowane są pochwały pod adresem rosyjskiego prezydenta. "Putin nigdy by nie pozwolił muzułmanom na przejęcie kraju"; "Putin jest o niebo lepszy od Macrona i całego przywództwa Unii Europejskiej"; "Gdyby Putin byłyby prezydentem Francji, to dzisiaj miałaby ona granicę na Renie"; "Zawsze mówiłem że te europejskie lalusie to Władimirowi Putinowi do pięt nie dorastają" - to przykładowe komentarze z polskiej i zagranicznej sieci.