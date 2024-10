Transport wyrzutni w Iranie? Uwaga na wprowadzające w błąd zdjęcie

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w poniedziałek 7 października 2024 roku zaapelował do obywateli Polski o natychmiastowe opuszczenie Iranu. "Jeśli ktoś jeszcze nie posłuchał ostrzeżeń konsularnych MSZ, apeluję: proszę natychmiast opuścić Iran" - napisał szef MSZ serwisie X.

Sikorski jednocześnie udostępnił wpis serwisu MSZ "Polak za granicą", w którym informuje o aktualnych warunkach podróży do Iranu : "MSZ odradza wszelkie podróże do Iranu, obywatele polscy, którzy przebywają w Iranie, powinni natychmiast opuścić jego terytorium".

Przypomnijmy: niedawny atak Izraela na Hezbollah i zabicie jego przywódcy Hasana Nasrallaha wywołał odwetowy atak powietrzny ze strony Iranu na państwo żydowskie - Iran wystrzelił około 200 rakiet na Izrael - co grozi rozlaniem się konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.

"Mobilne wyrzutnie rakiet balistycznych przemieszczają się po Iranie - siły rakietowe we wszystkich regionach osiągnęły 100-procentową gotowość" - w poście z 6 października 2024 roku stwierdził Piotr Panasiuk, były wiceprezes prorosyjskiej partii Bezpieczna Polska. "Czy Izrael odważy sie napaść?" - zapytał na końcu (pisownia wszystkich postów oryginalna).

"Ponoć wstrzymano na noc ruch lotniczy w Libanie i w Iranie"; "Czemu zadajesz głupie pytania, oczywiście że się odważy, myślisz że się Iranu przestraszy czy co?"; "Czy to już jest wasza wojna, panasiuk?" - pisali internauci w reakcji na post.

Rosyjska siatka dezinformacyjnych portali promuje przekaz

Informacja o przemieszczaniu "mobilnych wyrzutni rakiet balistycznych" w Iranie pojawiał się też we wpisach innych użytkowników. Dołączano do nich to samo zdjęcie, które zamieścił Panasiuk.